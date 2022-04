NVIDIA: RTX 30 serijos vaizdo plokštės prekyboje, skelbiama „Restocked & Reloaded“ kampanija

NVIDIA paruošė globalią reklaminę kampanija, kurios pavadinimas yra „Restocked & Reloaded“. Jeigu lietuviškai, tai būtų prekių papildymas ir perkrovimas. NVIDIA taip nori visiems pasakyti, kad dabar laisvai galime nusipirkti RTX 30 serijos vaizdo plokštę, kurių dauguma buvo išleistos prieš pusantrų metų. Būtų tuo pačiu malonu, kad būtų paskelbta akcija: vaizdo plokštės už rekomenduojamą kainą.

GeForce RTX 30 Series graphics cards are now available! Get the ultimate play with immersive ray tracing, a huge AI performance boost with NVIDIA DLSS, game-winning responsiveness with NVIDIA Reflex, and AI-powered voice & video with NVIDIA Broadcast. Check back here, or directly with our partners, for great new options.

— NVIDIA