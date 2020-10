NVIDIA: RTX 3080/3090 trūkumas tęsis iki 2021 metų

NVIDIA generalinis direktorius sako, kad norintys nusipirkti RTX 3080 ar RTX 3090 vaizdo plokštę turės apsišarvuoti kantrybe, nes pasiūla viršija paklausą. Situacijos taip pat nepagerins ir šventinis laikotarpis, kurio metu vaizdo plokščių nuperkama labai daug. Dėl to geresnės RTX 3080/3090 pasiūlos šiemet nereikėtų tikėtis, tad taip išeina, kad norint nusipirkti RTX 3080/3090 teks laukti iki 2021 metų.

I believe that demand will outstrip all of our supply throughout the year. Remember, we’re also going into the double-whammy, the double-whammy is the holiday season. Even before the holiday season we were doing incredibly well, and then you add on top of it, the Ampere factor, and then you add on the Ampere holiday factor, and we’re going to have a really really big Q4 season.”

– Jensen Huang