NVIDIA skelbia 2022 fiskalinių metų finansinius rezultatus

NVIDIA 2022 fiskaliniai metai baigėsi 2022 metų sausio 30 dieną, tad kompanija praneša, kaip jai sekėsi paskutiniame fiskalinių metų ketvirtyje ir per visus fiskalinius metus. Per tris mėnesius NVIDIA gavo 7,643 mlrd. JAV dolerių pajamų, tai yra net 53 % daugiau nei prieš metus, bet tik 8 % daugiau nei ketvirtyje prieš tai. Kompanijos pelnas per ketvirtį siekė 3,003 mlrd. JAV dolerių. Ši suma yra net 106 % didesnė lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir 22 % didesnė nei ketvirtyje prieš tai.

Žvelgiant į visų 2022 fiskalinių metų duomenis matome, kad kompanija gavo net 26,914 mlrd. JAV dolerių pajamų. Tai yra net 61 % daugiau nei prieš metus, kai pajamos siekė 16,675 mlrd. JAV dolerių. Pelno grafoje irgi puikūs skaičiai, NVIDIA pelnas per 2022 fiskalinius metus siekė 9,752 mlrd. JAV dolerių ir tai yra net 125 % daugiau nei 2021 fiskaliniais metais. Tad puikiai matome, kaip milžiniška vaizdo plokščių paklausa atrodo NVIDIA finansinėje ataskaitoje. Pajamos augo tik 61 %, bet pelnas padidėjo 125 %.

NVIDIA prognozuoja, kad pirmame 2023 fiskalinių metų ketvirtyje gaus 8,1 mlrd. JAV dolerių pajamų. Prognozė yra su 2 % paklaida.