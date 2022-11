NVIDIA skelbia ketvirčio finansinius rezultatus

NVIDIA paskelbė 2023 fiskalinių metų trečio ketvirčio finansinius rezultatus. Pagal kompanijos metodiką šis finansinis ketvirtis baigėsi 2022 m. spalio 30 d.

Visi puikiai žino, kad po kripto valiutų kasimo griūties vaizdo plokščių žmonės taip stipriai nebeperka, o jų kainos mažėja. Be to, NVIDIA turi daug vaizdo plokščių atsargų. Per tris mėnesius NVIDIA sugebėjo gauti 5,931 mlrd. JAV dolerių pajamų, ši suma yra 17 % mažesnė nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir 12 % mažesnė nei ketvirtyje prieš tai. Per vieną ketvirtį NVIDIA pelnas siekė 680 mln. JAV dolerių. Tai yra net 72 % mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, bet 4 % daugiau nei ketvirtyje prieš tai. Tai galima paaiškinti padidėjusiu bendruoju vidutiniu pelnu (angl. Gross margin).