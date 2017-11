„nVidia“ skelbia ketvirčio finansinius rezultatus

„nVidia“ paskelbė 2018 fiskalinių metų trečio ketvirčio finansinius rezultatus, jie vėl džiugina investuotojus. Kompanija ir toliau sugeba didinti pajamas, o svarbiausia pelną.

Per tris mėnesius „nVidia“ uždirbo 2.6 mlrd. JAV dolerių, ši suma yra 18 % didesnė nei prieš tai buvusiame ketvirtyje ir 32 % didesnė nei prieš metus. Pelno grafa irgi atrodo nuostabiai. Per tris mėnesius kompanija gavo 838 mln. JAV dolerių pelno. Tai yra net 44 % daugiau nei ketvirtyje prieš tai ir 55 % daugiau nei prieš metus per tą patį laikotarpį.

Kaip ir toliau „nVidia“ į priekį veda žaidimų segmentas. Jis sugeneruoja beveik 69 % visų kompanijos pajamų. Žaidėjai pirkdami kompanijos produktus per tris mėnesius kompanijai įnešė 1.5 mlrd. JAV dolerių. Tai yra 32 % daugiau nei prieš tai buvusiame ketvirtyje ir 25 % daugiau nei prieš metus.