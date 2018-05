„nVidia“ sustabdo „GeForce Partner Program“

„nVidia“ pradėta „GeForce Partner Program“ (GPP) sulaukė nemažo technologijų pasaulio dėmesio ir tikrai labai daug neigiamo. Dabar tampa aišku, kad „nVidia“ atšaukia šią programą. Sunku tiksliai pasakyti dėl ko taip įvyko, bet tam įtakos galėjo turėti ne vienas pradėtas tyrimas įvairių kontroliuojančių organizacijų.

Tie kas nežino ko siekė GPP tai viskas yra gan paprasta. „nVidia“ norėjo, kad jų parterių prekių ženklai būtų skirti tik „GeForce“ produktams. Pvz „Asus“ ROG prekių ženklu nebegalėjo puoštis AMD vaizdo plokštės, jei „nVidia“ „GeForce“ produktai jam priklauso. Dėl to į šią programą įstoję gamintojai jau kūrė tik AMD skirtus prekių ženklus. „nVidia“ GPP dalyviai negavo vien įsipareigojimus, jie susigundė privilegijomis, produktų nuolaidomis, įvairia pagalba ir pirmenybe į lustus. Kitaip sakant, jei tavo konkurentai įstoja į programą tu negali ten nestoti, nes negalėsi lygiai konkuruoti.

Oficialus „nVidia“ pranešimas:

A lot has been said recently about our GeForce Partner Program. The rumors, conjecture and mistruths go far beyond its intent. Rather than battling misinformation, we have decided to cancel the program.

GPP had a simple goal – ensuring that gamers know what they are buying and can make a clear choice.

NVIDIA creates cutting-edge technologies for gamers. We have dedicated our lives to it. We do our work at a crazy intense level – investing billions to invent the future and ensure that amazing NVIDIA tech keeps coming. We do this work because we know gamers love it and appreciate it. Gamers want the best GPU tech. GPP was about making sure gamers who want NVIDIA tech get NVIDIA tech.

With GPP, we asked our partners to brand their products in a way that would be crystal clear. The choice of GPU greatly defines a gaming platform. So, the GPU brand should be clearly transparent – no substitute GPUs hidden behind a pile of techno-jargon.

Most partners agreed. They own their brands and GPP didn’t change that. They decide how they want to convey their product promise to gamers. Still, today we are pulling the plug on GPP to avoid any distraction from the super exciting work we’re doing to bring amazing advances to PC gaming.

This is a great time to be a GeForce partner and be part of the fastest growing gaming platform in the world. The GeForce gaming platform is rich with the most advanced technology. And with GeForce Experience, it is “the way it’s meant to be played.”