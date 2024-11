NVIDIA tampa vertingiausia bendrove pasaulyje, aplenkė „Apple“

„NVIDIA Corporation“ vertė pasiekė 3,43 trilijono JAV dolerių, o „Apple“ – 3,38 trilijono JAV dolerių, todėl šiuo metu ji yra vertingiausia bendrovė pasaulyje. Nuo 2021 m. NVIDIA yra karščiausia technologijų akcija, nes ji sukūrė vertingiausią šio dešimtmečio intelektinę nuosavybę – AI spartintuvus, kurie buvo paruošti kaip tik tuo metu, kai „OpenAI“ ir „ChatGPT“ atvėrė savo duris ir pradėjo generatyvinio AI revoliuciją.

NVIDIA dirbtinio intelekto grafikos procesoriai neatsirado per vieną naktį, bendrovė nuo 2000-ųjų investavo į lygiagrečiųjų skaičiavimų ir HPC sritį, naudodama CUDA programavimo kalbą, kuri leidžia programoms išnaudoti jos GPU SIMD lygiagretumą. 2010-ųjų viduryje bendrovė sukūrė „Tensor“ branduolį, spartinantį dirbtinį intelektą, ir daug investavo į dirbtinio intelekto sistemas. Kai kurie fundamentaliausi tyrimai, vedę prie GPT, buvo atliekami naudojant NVIDIA GPU. Dėl to 2020-aisiais buvo gautas didelis pelnas, padėjo „NVIDIA“ tapti kelių trilijonų dolerių vertės bendrove. Įkūrėjas ir generalinis direktorius Jensen Huang buvo NVIDIA smegenys ir stuburas per visą daugiau nei 30 metų trunkantį bendrovės kelią, o jos sėkmė nebūtų įmanoma be jo.