NVIDIA žada pristabdyti RTX 30 serijos lustų gamybą

„Moore’s Law Is Dead“ „YouTube“ kanalas pateikia labai kontraversišką informaciją dėl NVIDIA planų. Teigiama, kad kompanija planuoja pristabdyti RTX 30 serijos grafikos procesorių gamybą „Samsung“ fabrikuose nuo spalio galo, nes jau dabar turi pakankamą lustų kiekį, kad užtektų ketvirtam ketvirčiui. Teigiama, kad NVIDIA tokiu savo elgesiu siekia išlaikyti esamas vaizdo plokščių kainas. Kaip žinote, jei pasiūla yra maža produktas niekaip nepigs, būtent to ir siekia NVIDIA. Tikint „Moore’s Law Is Dead“, NVIDIA paskaičiavo, kad ir toliau esamu tempu gaminant grafikos procesorius ir tuo pačiu vaizdo plokštes jų kainos kitais metais pradės apčiuopiamai mažėti. NVIDIA kitų metų pradžioje nori išleisti atnaujintas „Ampere“ vaizdo plokštes ir joms žadama duoti daug didesnes rekomenduojamas kainas nei dabar. Mes gi žinome, kad dabartinės rekomenduojamos kainos yra tik popieriuje ir puikiai matome kiek jos kainuoja parduotuvėse. Jei NVIDIA leistų rinkoje sumažėti vaizdo plokščių kainoms, tai atnaujintų „Ampere“ grafikos kortų didesnės rekomenduojamos kainos gali būti sutiktos su pasipiktinimu, o kompanija to tikrai nenori.

Dėl tokių NVIDIA planų, žinoma, sumažės RTX 30 serijos vaizdo plokščių pasiūla. „Moore’s Law Is Dead“ iš kelių šaltinių sužinojo, kad NVIDIA be jokio paaiškinimo pareiškė, kad vaizdo plokščių tiekimas ketvirtame ketvirtyje bus mažesnis nei trečiame ketvirtyje. Būtent ketvirtame ketvirtyje vaizdo plokščių nuperkama daugiausiai dėl šventinio periodo.

Reikia paminėti, kad šis NVIDIA planas pristabdyti „Ampere“ grafikos procesorių gamybą dar nėra pilnai priimtas. Per ateinančias kelias savaites bus nuspręsta ar vykdyti šį planą ar ne. Daugiau apie viską video.