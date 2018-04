„OnePlus 6“ bus atskleistas gegužės 17 d.

„OnePlus“ tinklapyje patalpintas kvietimas į „OnePlus 6“ telefono pristatymo renginį. Jis vyks gegužės 17 dieną Pekine 10 val. ryto vietos laiku. Renginys yra atviras vietos žiniasklaidai ir „OnePlus“ telefonų gerbėjams. Bilietą į renginį bus galima įsigyti nuo balandžio 27 dienos, jis kainuoja apie 15 JAV dolerių.

Renginio žyma yra: „Greitis, kurio jums reikia“ (angl. The Speed You Need). Tai sufleruoja, kad telefonas turės greičiausią „Snapdragon 845“ sisteminį lustą ir kalną RAM, tikėtina 8 GB. „OnePlus 6“ ekranas turėtų būti 6.2 colio su išpjova. Baterija bus 3450 mAh talpa, o gale rasime dvigubą kamerą su 16MP + 20MP jutikliais.

Kol kas apie „OnePlus 6“ kainą duomenų nėra.