„Opera“ sako, kad ir toliau palaikys senus „Chrome“ plėtinius, įskaitant „uBlock Origin“

„Google Chrome“ gali tapti prastesne naršykle, bent jau kai kalbama apie invazinių reklamų blokavimą. „Google“ pakeitė „Manifest V2“ į „Manifest V3“, priversdama plėtinių kūrėjus taikyti mažiau veiksmingą technologiją mainais į tariamai didesnį bendrą naršyklės saugumą. Tačiau „Opera Software“ neseniai patvirtino, kad neseks šiuo pavyzdžiu ir savo „Chromium“ pagrįstoje naršyklėje išsaugos „Manifest V2“ palaikymą.

Naujai pristatytoje „Opera One R2“, kurią bendrovė vadina „geriausia iki šiol sukurta „Opera“ naršykle, pirmiausia siekiama pagerinti generatyvinių dirbtinio intelekto algoritmų palaikymą. 2023 m. pristatytas „Opera One“ prekės ženklo pakeitimas yra skirtas „naujai“ „Opera“ naršyklei, nuo pat pradžių specialiai sukurtai pagal dirbtinio intelekto paslaugas.

„Opera One R2“ pristato naujas AI pagrįstas funkcijas, įskaitant patobulintą komandinę eilutę, skirtą sąveikai su AI komponentu „Aria“, taip pat vaizdų generavimą ir kitas pažangias galimybes. Be to, „Opera“ pristatė atnaujintą dizainą, kuriuo siekiama parodyti ateities interneto naršyklių išvaizdą ir kuriame yra dinaminių temų, animuotų fonų ir „naršyklės garsų“. Nors garso efektai naršyklėse buvo naudojami dar „Windows 98“ laikais, dirbtinio intelekto integracija žada labiau įtraukiančią patirtį.

Kalbant apie reklamos blokatorius ir senesnius plėtinius, „Opera One R2“ ir toliau palaikys „Manifest V2“ papildinius, nepaisant to, kad „Google“ pašalino šią technologiją iš „Chromium“. Be to, „Opera“ nuo 2016 m. siūlo vietinę skelbimų blokavimo funkciją, kuriai nereikia jokių papildomų komponentų ir kuri, kaip pranešama, gali pagreitinti tinklalapio įkėlimą iki 90 proc.

Nors „Chromium“ variklio atnaujinimai paprastai turi įtakos „Opera“, bendrovė patvirtino galinti priimti nepriklausomus sprendimus ir pritaikyti bendrą programinę bazę. Šiuo sprendimu užtikrinama, kad „Opera“ naudotojai galės ir toliau be pertrūkių naudotis tokiais plėtiniais kaip „uBlock Origin“, ir jiems nereikės pereiti prie labiau ribotų alternatyvų, pavyzdžiui, „uBlock Origin Lite“.

Kitos naršyklės, kurios ir toliau palaikys „uBlock Origin“, yra „Brave“ ir „Mozilla Firefox“, pastaroji naršyklė „uBlock“ kūrėjų rekomenduojama kaip šiuo metu geriausiai rinkoje siūlanti reklamos blokavimo patirtį.