Paaiškėjo, kad ruošiami TV serialai apie „God of War“, „Horizon“ ir „Gran Turismo“

Patvirtinta, kad „Horizon“ serialas kuriamas kartu su „Netflix“. Šiuo metu „Amazon“ dirba prie „God of War“ serialo. Trečiasis – „Gran Turismo“ televizijos serialas, tačiau neseniai sukurtas žiniasklaidos padalinys „PlayStation Productions“ vis dar ieško tinklo partnerio. Įdomu tai, kad praėjusiais metais „Sony“ atstovas laikraščiui „The New York Times“ teigė, kad bendrovė neplanuoja „God of War“ ekranizacijos „artimiausiu metu“, nepaisant tuo metu pasklidusių gandų.

Trys naujos laidos – tai jau septyni patvirtinti „PlayStation“ kūriniai. Vasario mėnesį „Sony“ išleido filmą „Uncharted“, kuris buvo sutiktas ne itin šiltai. Taip pat kuriamas filmas „Ghost of Tsushima“, o pagal „The Last of Us“ ir „Twisted Metal“ bus sukurti kelių epizodų serialai.

Dar bent trys adaptacijos turėtų būti parengiamajame etape arba prie to artėjama. Praėjusiais metais „Sony“ grupės prezidentas ir generalinis direktorius Kenichiro Yoshida vadovavo įmonės strateginiam susitikimui, kuriame buvo paminėta, kad „PlayStation Productions“ turi 10 intelektinės nuosavybės objektų, kuriuos nori perkelti į kino teatrus arba televiziją.

Žaidimų ekranizacijų istorija yra nelengva, o jų sėkmė būna nevienareikšmė. Neseniai fenomenali „Netflix“ serialo „The Witcher“ sėkmė, regis, sukėlė naują žaidimų bendrovių susidomėjimą savo frančizių panaudojimu, tačiau pradinės „Sony“ pastangos su „Uncharted“ buvo ne tokios įspūdingos. Turėsime palaukti, kad pamatytume, ar „PlayStation Productions“ galiausiai pavyks pasiūlyti ką nors gero.