MMD pristato naują monitorių, sukurtą profesionalams:

Pagerinkite savo produktyvumo galimybes su 31,5 colių „Philips 328P6VUBREB“ monitoriumi

4K UHD technologija, atkurianti ryškius ir aiškius vaizdus

„ Ultra Wide-Color “ technologija, skirta platesniam spalvų spektrui

USB-C išplėstųjų jungčių sistema, mažinanti kabelių netvarką

Amsterdamas, 2018 m. rugsėjo 18 d. – MMD, lyderiaujanti monitorių bendrovė, pagal licenciją valdanti „Philips Monitors“ prekių ženklą, praneša apie visiškai naują31,5 colių „Philips Brilliance 328P6VUBREB„ LCD monitorių su įmontuota USB-C jungčių sistema, idealiai tinkantį profesionalams, siekiantiems pagerinti darbo kokybę ir padidinti našumą. Po pirmtako, „Philips Brilliance 328P6AUBREB“ monitoriaus, sėkmės, ši naujausia versija žengia dar toliau ir siūlo „UltraClear“ 4K UHD (3840×2160) raišką, užtikrinančią neįtikėtiną tikslumą, „High Dynamic Range 600″ technologiją, atkuriančią tikroviškesnius spalvotus vaizdus, USB 3.1 jungtį, skirtą greitesniam nei bet kada duomenų perdavimui, „RJ-45 Ethernet“ ryšį, užtikrinantį nepriekaištingą duomenų saugumą, ir daug patogių funkcijų, tokių kaip „LowBlue Mode“, „MultiView“ ir „SmartErgoBase“, teikiančių geresnę savijautą ir malonumą.

Jungčių įvairovė

Šiandienos profesionalai gali meistriškai atlikti keletą užduočių vienu metu, todėl jie žino, kad kiekvienos dienos sėkmė priklauso nuo išmintingai praleistos kiekvienos minutės. „Philips 328P6VUBREB„ monitorius, turintis daugybę patogių ir laiką taupančių funkcijų, yra tobulas pasirinkimas visų sričių profesionalams. Monitoriuje įmontuota USB 3.1 C tipo išplėstųjų jungčių stotelė su elektros maitinimo tiekimu turi dvikryptę USB-C jungtį, skirtą lengvam prijungimui vienu kabeliu, kad išoriniai įrenginiai kaip klaviatūra, pelė, saugūs „RJ-45″ eterneto kabeliai galėtų būti lengvai sujungti su jungčių stotele, padidinant efektyvumą ir tuo pačiu metu sumažinant kabelių netvarką. Nešiojamieji kompiuteriai taip pat gali būti prijungti vienu USB-C kabeliu didelės spartos duomenų perdavimui, o suderinami nešiojamieji kompiuteriai gali būti maitinami ir (arba) pakartotinai įkrauti. Kas galėtų būti patogiau?

Aukštos kokybės vaizdai

Daugelis profesionalų, kaip grafikos dizaineriai, fotografai, vaizdo montuotojai ir redaktoriai, architektai, programuotojai ir kiti, pasikliauna savo monitoriais ir tikisi, kad šie tiksliai atvaizduos spalvas. Šioje kategorijoje taip pat esantis „Philips 328P6VUBREB“ monitorius viršija lūkesčius. Jo aukštos kokybės ekrano panelės atkuria„UltraClear“, 4K UHD (3840 x 2160) raiškos vaizdus, o jo „High Dynamic Range 600″ technologija siūlo turtingesnę nei iki šiol spalvų paletę, dėl išskirtinio ryškumo ir didesnio detalumo spalvų kokybė dar labiau išauga, užtikrindama visapusiškai patrauklesnę ir vertingesnę vizualinę patirtį. Be to, šio monitoriaus „Ultra Wide-Color“technologija garantuoja ypatingai plačią spalvų gamą, dėl kurios atkuriami ryškesni raudoni, gilesni mėlyni ir natūralesni žali atspalviai. O dėl 1 074 milijardo spalvų ir 12-bit vidinio apdorojimo, 10-bit monitoriaus ekranas suteikia spalvoms dar daugiau gylio, taip sukuriant vaizdo šventę iš tolygių ir natūralių spalvų be tarpinių atspalvių ir margų juostų.

Komfortas ir našumas

Siekiant užtikrinti, kad profesionalai kuo geriau išnaudotų kiekvieną darbo dieną, „Philips 328P6VUBREB“ monitorius yra sukurtas taip, kad teiktų maksimalų komfortą, siekiant maksimalaus našumo. Ypač didelės raiškos „Philips Multiview“ ekranas turi aktyvią dvigubo jungimo ir peržiūros galimybę, todėl naudotojai gali tuo pačiu metu dirbti patogiai iš namų ar biure su keliais šalia esančiais įrenginiais. Nesvarbu, ar rašote tinklaraštį viename ekrane, kol naršote žiniatinklį kitame, žiūrite futbolą kairėje, kol dirbate dešinėje, ar skaitote iš asmeninio kompiuterio, kol renkate tekstą nešiojamuoju kompiuteriu, – dar niekada anksčiau atlikti keletą užduočių vienu metu nebuvo taip paprasta ar malonu! Bet, – tai dar ne viskas! „328P6VUBREB„ monitorius taip pat turi „Philips LowBlue Mode“ nustatymą, kuris gerina savijautą, nes saugo akis nuo potencialiai žalingo mėlynos šviesos trumpųjų bangų poveikio, o taip pat „SmartErgoBase“ stovą, kuris leidžia daug patogiau ir ergonomiškiau dirbti monitoriumi, valdyti kabelius, išvengiant kabelių netvarkos, todėl naudotojams teikia visapusiškai patogesnę ir malonesnę patirtį.

„Philips 328P6VUBREB„ pasirodys 2018 m. lapkritį už rekomenduojamą € 639,00 mažmeninę kainą.