Pastebėtas „Navi 14“ grafikos procesorius

AMD jau išleido RX 5700 serijos vaizdo plokštes, bet apie kitus „Navi“ produktus nekalba. Kiek seniau „Sapphire“ užregistravo įvairius RX 5000 serijos vaizdo plokščių pavadinimus, bet iki šiol nežinome ar visi jie tikri.

RX 5600 buvo vienas iš užregistruotų pavadinimų ir galbūt ši serija greitai bus išleidžiama, nes „Komachi“ „Compubench“ duomenų bazėje pastebėjo „Navi 14“ grafikos procesorių. Jis turi 24 vykdomuosius blokus, kurių kiekviename 64 Stream procesoriai arba kitaip iš viso 1536 Stream procesoriai. Grafikos procesoriaus maksimalus dažnis 1900 MHz. Kol kas kitų lusto specifikacijų nežinome.

„Radeon RX 5600“ galėtų konkuruoti su GTX 1660 serijos vaizdo plokštėmis, galimai už mažesnę kainą. RX 5600 išleidimo data neatskleidžiama.

[CompuBench] Compute Performance of AMD 7340:C1 https://t.co/Z1Z513X4aP

GFX ID = GFX 1012 (Navi 14).

CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS : 12. (24).

*(CompuBench displays half of the actual CU number (RDNA GPU Only).)

— 比屋定さんの戯れ言@Komachi (@KOMACHI_ENSAKA) July 12, 2019