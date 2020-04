Patvirtintas „Crysis: Remastered“ žaidimas

Pastaruoju metu buvo daug gandų apie atnaujintą „Crysis“ žaidimą. Žaidimo kūrėjai rodė įvairias užuominas, ir, tikriausiai, jų buvo paruošę dar daugiau, bet nutiko, taip, kad kažkodėl oficialiame „Crysis“ tinklapyje atsirado informacija apie „Crysis: Remastered“ žaidimą. Informacija po to buvo pašalinta, bet to, kas iškeliavo į internetą, jau nebesustabdysi. Vaizdas užfiksuotas, dėl to jį galime pamatyti ir mes.

Matome, kad „Crysis: Remastered“ bus skirtas asmeniniams kompiuteriams, „PlayStation 4“, „Xbox One“ ir „Nintendo Switch“ konsolėms. Tai bus debiutas „Nintendo“ platformoje. Kol kas nežinoma, kada žaidimas bus išleidžiamas. Apie tai galime sužinoti labai greitai, o gal „Crysis“ kūrėjai ir toliau ruoš užuominas nieko konkretaus nepasakydami ir norėdami sulaukti kuo daugiau dėmesio.