Patvirtintos galutinės RTX 3080 Ti specifikacijos, plius keli testai

Galima sakyti, kad turime galutines RTX 3080 Ti vaizdo plokščių specifikacijas. NVIDIA šiai vaizdo plokštei naudos GA102-225 grafikos procesorių, o įrenginio kodas bus 2208 (Device ID). Visa tai paaiškėjo iš GPU-Z programėlės. Gamykliniai RTX 3080 Ti dažniai yra sekantys: bazinis dažnis 1365 MHz, boost dažnis 1665 MHz. Kadangi CUDA branduolių kiekį žinome senokai (10240), tai lengvai galime suskaičiuoti RTX 3080 Ti TFLOPs galią, kuri yra 34,1. Palyginimui, RTX 3090 turi 35,6 TFLOPs. RTX 3080 Ti turės 12 GB GDDR6X atminties, o jos efektyvus dažnis bus 19008 MHz (19 GHz). Tokiam atminties kiekiui išgauti bus naudojamas pilnas 384 bit atminties valdiklis ir tai duos 912,4 GB/s duomenų pralaidumą. GPU-Z to nesimato, bet jau žinoma, kad gamyklinis RTX 3080 Ti TDP reitingas yra 350 W. Priminsime, kad RTX 3080 Ti atskleidimas įvyks gegužės 31 dieną. Apžvalgos pasirodys birželio 3 dieną, o prekyba startuos birželio 4 dieną.

RTX 3080 Ti pastebėta keliuose testų duomenų bazėse. Pirmieji testai rasti „Ashes of the Singularity“ tinklapyje. Juos vertinti sunku, nes ten yra daug kintamųjų. Kiti testai pastebėti „Geekbench“ duomenų bazėje. Čia RTX 3080 Ti atrodo stipriai, nes jos galutinis rezultatas nei kiek nesiskiria nuo RTX 3090. Būtent to ir buvo tikimasi. RTX 3080 Ti galutinis rezultatas yra 238603 taškai, o RTX 3090 surenka 237972 taškus.