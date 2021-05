Pažangus saugumas tvarkingai darbo vietai:

„Philips B Line 243B9H“

Amsterdamas, 2021 m. gegužės 27 d. – Tie žmonės, kurie daug valandų dirba priešais monitorių – nesvarbu, ar jie būtų namuose, ar biure – turi tam tikrų poreikių, susijusių su ilgų valandų priešais monitorių palengvinimu bei patogumu. „Philips“ monitoriai iš „B Line“ serijos yra specialiai sukurti būtent šiems ir kitiems poreikiams patenkinti, todėl puikiai tinka plačiam profesionalų spektrui, ieškančiam patogaus, patikimo ir saugaus monitoriaus. „Philips monitors“ skelbia naujausią „B Line“ serijos modelį „243B9H“ su 24 colių (23,8 colių / 60,5 cm) ekranu, „Full HD“ raiška ir 75 Hz atnaujinimo dažniu.



„Philips 243B9H“

USB-C – tvarką užtikrinantis įrenginys

„Philips 243B9H“ Monitoriuje yra įrengtas USB-C prievadas, kuris leidžia perduoti vaizdo signalą (per alternatyvų USB-C DisplayPort“ režimą) iš prijungto kompiuterio į monitorių ir tuo pačiu palaiko USB energijos tiekimą iki 65 W, kad įkrautą nešiojamąjį kompiuterį būtų su tuo pačiu kabeliu. Į monitorių integruotas 3 prievadų USB 3.2 šakotuvas užtikrina greitą duomenų perdavimą į prijungtus išorinius įrenginius, tokius kaip išoriniai standieji diskai ar SSD.

Sukurtas verslui

Dėl šių savybių naująjį „Philips 243B9H“ lengva naudoti visiems. Monitorius savyje talpina visų sričių profesionalams talkinančias funkcijas, tokias kaip įmontuoti stereofoniniai garsiakalbiai multimedijai bei saugiai internetinei kamerai.

Ši iššokanti interneto kamera siūlo patobulintą saugumo garantą. Praktiška ir diskretiška kamera gali būti lengvai ištraukiama vaizdo konferencijoms ir vėl įkišama į monitoriaus rėmą, kai to nebereikia.

Be to, internetinėje kameroje taip pat yra pažangių jutiklių, skirtų „Windows Hello ™“ veido atpažinimo sisteminei įrangai, leidžiančiai naudotojams prisijungti naudojant biometrinius duomenis, todėl šis procesas tampa greitesnis ir saugesnis. Tiek namų naudotojai, tiek specialistai, dirbantys su neskelbtinais duomenimis (arba siekiantys šiek tiek daugiau privatumo), įvertins papildomą „Philips 243B9H“ saugumą.

Pilnas paketas

„Philips 243B9H“ taip pat pasižymi svarbiomis technologijomis, palengvinančioms bet kokį diskomfortą, kurį sukelia ilgalaikiai užsiėmimai priešais monitorių. Monitoriaus IPS panelė suteikia ypač plačius 178/178 laipsnių apžvalgos kampus, todėl ekraną galima pamatyti beveik bet kokiu kampu. Be to, jame taip pat yra „Low Blue Mode“, „FlickerFree“ technologija ir „EasyRead Mode“ – technologijos, padedančios akims išlikti sveikoms ir užtikrinančios akių komfortą..

Šią vaizdo stebėjimo patirtį pagerina „Philips“ „SmartErgoBase“ – monitoriaus stovas, užtikrinantis ergonomišką ir patogų vaizdo ekrane perteikimą, kuris taip pat puikiai tvarkosi su dažnai iškylančia problema – kabelių susiraizgymu, dažnai kylančiu jungiant monitorių prie kompiuterio. „Thestand“ siūlo platų reguliavimo asortimentą, įskaitant aukštį, pasukimą, pakreipimą ir pavertimą, leidžiantį monitorių išdėstyti taip, kad atitiktų naudotojų poreikius.

„Philips 243B9H“ monitorių dabar galima įsigyti už gamintojo nustatytą kainą – 279 eurus.

Atkreipkite dėmesį, kad bus anonsuoti tik tie monitoriai, kuriuos bus galima įsigyti Europoje. Bet koks monitorius, neįtrauktas į „Philips EU“ svetainę, nebus parduodamas Europos rinkoje.

Daugiau informacijos apie „Philips“ monitorius rasite: https://www.philips.lt/c-m-so/monitoriai.