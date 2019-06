Perkamiausi „Steam“ žaidimai, birželio 10 d.

Prasidėjus naujai savaitei vėl tikriname kokius žaidimus labiausiai perka „Steam“ sistemos naudotojai. Šiandien topą sudrebino „Cyberpunk 2077“ žaidimas. Jis perkamiausias, nors jo išleidimas tik 2020 metų balandžio 16 dieną. Antroje vietoje matome „Borderlands: The Handsome Collection“, šis paketas siūlomas net su 98 % nuolaida. Trečioje vietoje yra „Total War: THREE KINGDOMS“.

Perkamiausių „Steam“ žaidimų Top 10 (birželio 10 d.)

1. Cyberpunk 2077

2. Borderlands: The Handsome Collection

3. Total War: THREE KINGDOMS

4. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

5. Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition

6. OCTOPATH TRAVELER™

7. DOOM Eternal

8. MORDHAU

9. Dying Light Enhanced Edition

10. Hell Let Loose