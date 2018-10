Perkamiausi „Steam“ žaidimai, spalio 29 d.

Vėl prasidėjo nauja savaitė, todėl pats metas patikrinti kokius žaidimus labiausiai perka „Steam“ sistemos naudotojai. Į pirmą vietą pagal perkamumą sugrįžo „PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS“, žaidimui net nereikia nuolaidos karaliauti tope. Antroje vietoje, su 75 % nuolaida siūlomas, „Rise of the Tomb Raide“. Trečioje vietoje, irgi be nuolaidos pardavinėjamas, „Rocket League“.

Perkamiausių „Steam“ žaidimų top 10 (Spalio 29 d.)