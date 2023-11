Perkantys RTX 40 serijos vaizdo plokštes gaus 3 mėnesius „PC Game Pass“ ir „GeForce Now Priority“

Dabar „GeForce RTX 40“ serijos vaizdo plokščių pirkėjai gaus trijų mėnesių „PC Game Pass“ prenumeratą pagal naujai pradėtą NVIDIA akciją. Pasiūlymas įsigalioja iš karto ir galios iki sausio 8 d. RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 Ti, RTX 4070, RTX 4070, RTX 4060 Ti ir RTX 4060 stacionariųjų vaizdo plokščių pirkėjai nurodytu laikotarpiu gaus neribotą prieigą prie „Game Pass“ žaidimų. Būtina pažymėti, kad ši akcija taikoma kompiuterių „Game Pass“ bibliotekai, o ne „Ultimate“ variantui, suteikiančiam prieigą per „XBOX“ konsoles.

Be to, į „PC Game Pass“ akciją įeina trijų mėnesių „GeForce Now Priority“ paslaugos prenumerata. Ši žaidimų transliacijos paslauga leidžia naudotojams transliuoti žaidimus į pasirinktus įrenginius, jei jie turi reikiamus valdiklius arba klaviatūras.

Akcijos sąlygos įvairiose šalyse skirsis, nes tam greičiausiai įtakos turės „Game Pass“ ir „GeForce NOW“ licencijavimo tvarka skirtingose šalyse.

Participating Regions: Offer valid only in the following regions: Albania, Algeria*, Australia*, Austria, Bahrain**, Belgium, Bolivia*, Bosnia & Herzegovina, Brazil*, Bulgaria, Canada, Chile*, Colombia*, Costa Rica*, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador*, Egypt**, El Salvador*, Estonia, Finland, France, Germany, Georgia**, Greece, Guatemala*, Honduras*, Hong Kong SAR*, Hungary, Iceland, India*, Indonesia*, Ireland, Israel, Italy, Japan*, Korea*, Kuwait**, Latvia, Lichtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia*, Malta, Mexico*, Moldova**, Montenegro, Morocco, Netherlands, New Zealand*, Nicaragua*, Norway, Oman**, Panama*, Paraguay*, Peru*, Philippines*, Poland, Portugal, Qatar**, Romania, Saudi Arabia**, Serbia, Singapore*, Slovakia, Slovenia, South Africa*, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan*, Tunisia*, Thailand*, Ukraine*, United Arab Emirates**, United Kingdom, United States, Uruguay*, Vietnam** (void where prohibited by law).

*GeForce NOW Priority offer is not included

**GeForce NOW Priority offer is not included and 4090 GPU is not an eligible SKU