„Philips monitors“ patvirtina dalyvavimą ISE 2022 parodoje

„Philips monitors“ patvirtina dalyvavimą ISE 2022; siūlomi sprendimai visoms pagrindinėms vertikalioms rinkoms

„Philips monitors“, pristatomi ISE 2022 parodoje, siūlo didelio našumo, ateičiai pritaikytas ir tvarias funkcijas įkūnijančius sprendimus kiekvieno poreikiui

Amsterdamas, 2022 m. gegužės 10-13 d. „Philips monitors“ kartu su „Philips Professional Display Solutions“ džiaugiasi galėdami patvirtinti savo dalyvavimą šių metų ISE 2022 parodoje Barselonoje, didžiausiame pasaulyje AV ir sistemų integravimo specialistų renginyje. Lankytojai kviečiami susitikti Fira de Barcelona, Gran Via, stende 3Q600, 3 salėje – kviečiami visi, norintys atrasti naujausius „Philips“ monitorius, apžiūrėti ir patirti naujausią bendrovės sprendimų portfelį per pasirinkimus, palaikančius visas pagrindines rinkos vertikales, tokias kaip darbas, švietimas, mažmeninė prekyba ir daug daugiau.



„Philips monitors“ parodys inovatyvių produktų portfelį ISE 2022 parodoje

Jutikliniai monitoriai, skirti mokymuisi nuotoliniu būdu

Kai kuriuose ISE demonstruojamuose „Philips“ monitoriuose yra jutiklinio ekrano technologija. Įrengti projektuojamo talpinio (P-Cap) jutiklinio ekrano technologija, jie palaiko iki 10 lietimo taškų vienu metu, atitinka daugybę taikomųjų programų ir puikiai padeda aukštesnės mokymosi kokybės siekiantiems žmonėms; kartu skatina bendradarbiauti tarp klasės draugų. Stende lankytojai gali išbandyti „Philips 242B1TC“ – 23,8 colių panelę, kuri remiasi pažangia In-Cell technologija ir projektuojamu talpiniu jutikliniu ekranu. Natūralesnis, sklandesnis ir greitesnis reagavimas į prisilietimą atitinka švietimo programų poreikius ir poreikius mokyklose bei nuotoliniu būdu – visa tai taip pat dėl suderinamumo su „Windows 10″ ir skirtingomis „Android“ bei „Linux“ versijomis.

USB-C prijungimo lankstumas

USB-C prijungimas yra galingas, praktiškas sprendimas, sukurtas siekiant padidinti šių dienų profesionalų, atliekančių daug darbų vienu metu, našumą. Su plona, apverčiama USB-C jungtimi, kad būtų lengva prijungti vieną kabelį, šis jungiamumo sprendimas leidžia naudotojams greitai ir saugiai perkelti duomenis, įkrauti nešiojamuosius kompiuterius ir prijungti periferinius įrenginius tiesiai prie monitoriaus, kad galėtumėte bendrinti failus, žiūrėti vaizdo įrašus ir kt. Be to, tuo pačiu perduodant ekrano signalą. ISE lankytojai atras keturis „Philips“ monitorius: plokščią 27 colių (68,6 cm) „276B1JH“, kuriame suderinamas „Windows Hello™“ internetinės kameros saugumas su aukštais aplinkosaugos standartais, lenktą 34 colių (86,36 cm) „346E2CUAE“, užtikrinantį didesnį našumą ir daugiau vietos šalia stovėti. Dar bus demonstruojamas lenktas 34 colių (86,36 cm) „346P1CRH“, kad atliktų kiekvieną užduotį ryškiame panoraminiame vaizde su visaverte USB-C prijungimo stotimi, ir 27 colių (68,47 cm) „279C9″, kuris gavo iF ir „Red Dot“ dizaino apdovanojimus 2020 m.

Kvietimas kurti ekologiškus ir tvarius produktus

„Philips monitors“ rinkoje turi rekordinį skaičių monitorių (64 modeliai), kuriems suteiktas 9 kartos TCO sertifikatas. Kaip garantuoja 9 kartos TCO Certified, šie „Philips“ monitoriai yra gaminami atsakingai, atsižvelgiant į aplinką ir saugumą, be to, jie pasižymi daugybe galių. – tausojančios, novatoriškos ir ekologiškos technologijos, kurios gaminamos tiekimo grandinėje, kurioje tvarumas ir etikos standartai yra prioritetas. Pavyzdžiui, „PowerSensor“ ir „LightSensor“ yra dvi svarbiausios ekologiškos funkcijos, kurias turi daugumą „Philips“ monitorių, kurios sumažina energijos sąnaudas ir prailgina ekrano tarnavimo laiką, tuo pačiu užtikrindamos patogią žiūrėjimo patirtį. Atraskite ISE ekologiškiausią „Philips“ monitorių rinkoje, sukurtą siekiant optimalaus komforto ir produktyvumo bei kuris buvo sukurtas atsižvelgiant į poreikį mažinti taršą aplinkai: „Philips 272B1G“, 27 colių (68,6 cm) Full HD monitorius, su specialiu foniniu apšvietimu, leidžiančiu sunaudoti labai mažai energijos nepakenkiant vaizdo kokybei.

„Džiaugiamės galėdami dalyvauti ISE parodoje ir suteikti lankytojams galimybę patiems išbandyti naujoves, kurias pateikiame rinkai. MMD su „Philips monitors“, siekia svarbių tikslų – užtikrinti mūsų klientams geriausią naudojimo patirtį ir kartu tausoti planetą Žemę“, – komentavo Xeni Bairaktari, „Philips monitors“ ir IT priedų pasaulinės rinkodaros vadovė ir vyresnioji prekės ženklo vadovė ES. „ISE bus ta akimirka, kai galėsime pristatyti visus savo geriausius sprendimus, skirtus įmonėms, mažmeninei prekybai ir švietimui.“