„Philips monitors“ pristato tris naujus kompiuterinių žaidimų monitorius iš savo M3000 serijos

Amsterdamas, 2022 m. vasario 17 d. – Nuo 2021 m. pabaigos pirmaujanti žaidimams skirta „Momentum“ serija iš „Philips monitors“ plečia savo kompiuterinių žaidimų monitorių portfelį pristatydama M3000 ir M5000 serijas. Dabar atėjo metas žaidėjams pasveikinti tris naujus modelius, sukurtus intensyviam žaidimui: (27 colių / 68,5 cm) „27M1N3200VA“, „27M1N3200VS“ ir „27M1N3200ZA“.



„Philips 27M1N3200VA“ siūlo 165 Hz atnaujinimo dažnį ir tik 1 ms atsako laiką (MPRT)

Pranašumas žaidime

„Philips monitors“ M3000 serija yra sukurti taip, kad žaidėjams būtų visuomet užtikrintas puikus našumas, suteikiant jiems viską, ko jiems reikia, kad jie visada turėtų pranašumą prieš savo konkurentus. Panašiai kaip ir ankstesnių serijos modelių, „Philips monitors“ „27M1N3200VA“, „27M1N3200VS“ ir „27M1N3200ZA“ dizainas ir funkcijos atitiks žaidėjų visame pasaulyje skonį ir lūkesčius. Bendras serijos stilius pasižymi nauju tvirtu metalinės tekstūros stovu, kad minimalistinė išvaizda galėtų būti pritaikyta bet kuriai aplinkai, žaidimų sąrankai ar net namų biurui, o planuojantys kelių monitorių sąranką ypač įvertins trijų pusių berėmį dizainą, kuris sukuria didesnio ekrano iliuziją.

Be sodrios išorės, šiuose monitoriuose yra funkcijų, leidžiančių palaikyti greitą žaidimų sesiją ir suteikti pranašumų prieš konkurentus. Visuose trijuose monitoriuose yra Full HD raiška (1920 x 1080 pikselių), 165 Hz atnaujinimo dažnis ir 1 ms (MPRT) greitas atsako laikas, kad vaizdas būtų sklandus ir aiškus. Taip pat galima pasiekti 120 Hz atnaujinimo dažnį su FHD raiška konsolių žaidėjams. Žema įvesties delsa suteikia tiesioginį grįžtamąjį ryšį ir pageriną žaidimų patirtį greito veiksmo žaidimuose. Be to, naujieji „Philips“ žaidimų monitoriai turi greitos prieigos OSD, kuris išskirtinai pritaikytas žaidėjams yra siūlo daugybę parinkčių ir užtikrina didžiausią našumą.

Įtraukiantys ir akiai malonūs vaizdai

Išskirtinai plati spalvų gama suteikia didesnį spalvų spektrą, idant vaizdai būtų ryškūs ir nuostab0s, o

SmartContrast suteikia gilių juodų detalių, todėl naudotojai gali pamatyti visas kovos detales ir tokiu būdu žaidimas tampa patrauklesnis nei bet kada. „Philips“ „27M1N3200ZA“ turi IPS panelę, užtikrinančią plačius žiūrėjimo kampus ir didelį spalvų tikslumą, o „27M1N3200VA“ ir „27M1N3200VS“ turi VA ekranus, skirtus didelio kontrasto vaizdams su plačiais žiūrėjimo kampais.

Šie modeliai, sukurti taip, kad

išlaikytų ilgas žaidimų sesijas, aprūpinti įvairiomis technologijomis, užtikrinančiomis naudotojų komfortą ir gerovę. Monitoriuose yra „LowBlue“ režimas ir „Flicker-free“ technologija, užtikrinanti malonią žiūrėjimo patirtį. Kad patirtis prie monitoriaus būtų komfortiška, „27M1N3200VA“ ir „27M1N3200ZA“ stovus galima pasukti, palenkti bei reguliuoti jų aukštį, kad būtų optimizuota ergonomiška sąranka.