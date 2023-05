„Philips“ plečia savo „Evnia“ inovatyvių žaidimų monitorių asortimentą naujais 25M2N3200W ir 25M2N5200P

Amsterdamas, 2023 m. gegužės 10 d. – Žaidimų pramonė yra aukščiausiame lygyje, nes dabar įvairaus amžiaus žmonės visose šalyse mėgaujasi įspūdžiais, kuriuos suteikia naujausi technologiniai pasiekimai. Nuo 2023 m. gegužės 15 d. bus galima įsigyti du naujus „Evnia“ monitorius – „Philips Evnia 25M2N3200W“ ir „Philips Evnia 25M2N5200P“. Sukurti pagal „Evnia“ filosofiją „žaidimai visiems“, šie monitoriai užtikrina idealų greito veiksmo, įtraukiančio vaizdo ir fizinio komforto derinį, kviečiantį visų tipų žaidėjus mėgautis kiekviena akimirka.

Pagrindinės naujų „Philips Evnia“ monitorių savybės:

• Itin aukštas 240 Hz (25M2N3200W) arba 280 Hz (25M2N5200P) atnaujinimo dažnis;

• Greiti VA ir IPS ekranai, kurių pikselių atsako laikas („GtG“) yra vos 1 ms;

• Mažas įvesties vėlavimas sklandžiam ir greitam žaidimui;

• „SmartImage HDR“ režimai, užtikrinantys optimalias spalvas, ryškumą ir kontrastą bet kuriuo metu (25M2N5200P);

• Ergonomiškas stovas (reguliuojamo aukščio, su pasukimo ir pakreipimo funkcijomis) optimaliam komfortui;

• „LowBlue“ režimas ir „Flicker-Free“ technologija geresnei akių savijautai užtikrinti.

„Philips Evnia“ asortimentas yra idealus pasirinkimas žaidėjams, siekiantiems prieinamos, malonios patirties, tenkinančios įvairius skonius ir pageidavimus. Tiek „Philips Evnia 25M2N3200W“, tiek „Philips Evnia 25M2N5200P“ siūlo viską, ko tokie žaidėjai ieško, nesvarbu, ar tai būtų sparta, ar vaizdo kokybė, ar patogumas,“ – naujus monitorius pakomentavo Xeni Bairaktari, „Philips“ monitorių ir IT priedų pasaulinės rinkodaros vadovė..

Patirk žaidimą stulbinančiai aukštu 240 (25M2N3200W) ar 280 Hz (25M2N5200P) dažniu

Daug inovatyvių funkcijų optimaliai žaidimų patirčiai

Šiuolaikiniai žaidimai dar niekada nebuvo tokie įtraukiantys, jei tik monitorius gali tuo pasirūpinti. Su „Philips Evnia 25M2N3200W“ ir „Philips Evnia 25M2N5200P“ žaidėjai gali būti tikri, kad kiekvienas žaidimų seansas bus toks pat sklandus, greitas ir malonus kaip ir ankstesnis. 240 ir 280 Hz atnaujinimo dažniai užtikrina, kad net intensyviausias veiksmas bus greitas ir itin sklandus, o vaizdas bus aiškus ir tikslus, be trūkčiojimo ir vaiduokliavimo, kad žaidėjai galėtų atsipalaiduoti ir mėgautis žaidimu. Kartu su mažu įvesties vėlavimu ir vos 0,5 ms atsako laiku (MPRT) net ir sparčiausi, jautriai į judesius reaguojantys žaidimai bus jaudinantys kaip niekada anksčiau. Be to, „Philips Evnia 25M2N5200P“ turi integruotą USB stotelę ir daugybę patogių funkcijų, tokių kaip „MBR Sync“, „DarkBoost“ ir „Smart Crosshair“, kad žaidimai būtų dar malonesni.

Puiki vizualinė patirtis

Kiekvienas žaidėjas patvirtins, kad geriausios kokybės vaizdas yra būtinas. Ir čia „Philips Evnia 25M2N3200W“ ir „Philips Evnia 25M2N5200P“ nenuvilia. Šiuose monitoriuose įrengti atitinkamai „Fast VA“ bei „Fast IPS“ ekranai. Abu monitoriai yra 16:9, „Full HD“ raiškos, turi plačius 178/178 laipsnių apžvalgos kampus ir užtikrina neįtikėtinai ryškius vaizdus, kurie ne tik pagerina kiekvieną žaidimų sesiją, bet ir yra didelis privalumas žiūrint nuotraukas, filmus ar naudojant bet kokią grafinę programą.

Juk nuo puikaus žaidimo būna sunku atsitraukti, todėl optimalus komfortas ilgų žaidimo sesijų metu yra būtinas. Abu šie monitoriai turi daugybę funkcijų, skirtų gerai naudotojų savijautai apsaugoti. „Philips LowBlue“ režimas ir „Flicker-Free“ technologija mažina akių įtampą ir nuovargį, o „Compact Ergo“ pagrindas leidžia monitorių pakreipti, pasukti, nuleisti ir pakelti, kad jis visada būtų patogiausioje padėtyje.

„Philips Evnia 25M2N3200W“ ir 25M2N5200P prieinamumas

„Philips Evnia 25M2N3200W“ ir „Philips Evnia 25M2N5200P“ bus galima įsigyti nuo 2023 m. gegužės vidurio atitinkamai už 219 ir 339 EUR.