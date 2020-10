„PlayStation 5“ suderinamumas su senesniais žaidimais yra komplikuotas

„Sony“ pranešė, kad dauguma „PlayStation 4“ žaidimų veiks su „PlayStation 5“ konsole, bet suderinamumas bus ne visai sklandus. Kol kas pranešama, kad tik 10 senesnių žaidimų neveiks su PS5. Sąrašas vėliau gali būti papildytas, bet tai nėra blogas rezultatas, nes PS4 ekosistemoje iš viso yra apie 4000 žaidimų.

PS4 žaidimai nesuderinami su PS5:

– DWVR

– Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

– TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

– Just Deal With It!

– Shadow Complex Remastered

– Robinson: The Journey

– We Sing

– Hitman Go: Definitive Edition

– Shadwen

– Joe’s Diner

Nors senesni žaidimai ir bus palaikomi su PS5 konsolėmis, bet „Sony“ įspėja apie įvairius nesklandumus. Senesni žaidimai gali išsijunginėti arba veikti netinkamai. Be to, dauguma PS4 žaidimų tinkamai veiks tik su senesniu „DualShock 4“ valdikliu, o PS5 komplektacijoje yra naujos kartos „DualSense“ valdiklis. Dar viena problema yra ta, kad su „DualShock“ valdikliu naudojant PS5 bus galima žaisti tik senus žaidimus, naujos kartos žaidimai su juo neveiks. Dėl šių priežasčių „Sony“ rekomenduoja pirmiausia išbandyti senesnius žaidimus PS5 platformoje prieš perkant jiems papildomą turinį.