„PlayStation 5“ turės Ray Tracing palaikymą techniniu lygiu

„PlayStation 5“ žaidimų konsolė bus išleidžiama kitais metais, prieš šventinį laikotarpį. Tad šį žaidimų kompiuterį ne vienas tikėsis gauti po Kalėdų egle. Apie šią žaidimų konsolę girdime daug gandų, vienas iš jų yra Ray Tracing palaikymas. Mark Cerny pasisakymas suteikia konkrečios informacijos apie Ray Tracing.

Aiškėja, kad „PlayStation 5“ grafikos procesorius turės dedikuotą įrangą, skirtą apdoroti Ray Tracing efektus. Seniau buvo svarstoma, kad tai gali būti kažkoks programinės įrangos sprendimas Ray Tracing efektams apdoroti.

Mark Cerny:

There is ray-tracing acceleration in the GPU hardware, which I believe is the statement that people were looking for.