Po X570 seksiantį mikroschemų rinkinį kurs ne patys AMD

X570 mikroschemų rinkinys yra pirmasis, kuris masėms siūlo PCIe 4.0 technologiją, bet viskas tikrai nėra tobula. Šį mikroschemų rinkinį kūrė patys AMD, bet blynas atrodo pasvilęs. Jau seniai nebuvo girdėta, kad vidutinio segmento pagrindinėse plokštėse reikėtų naudoti aktyvų aušinimą mikroschemų rinkiniui. Taip yra dėl to, nes pakilo duomenų pralaidumas, o tuo pačiu ir išskiriamo karščio kiekis. Be to, šis mikroschemų rinkinys yra labai brangus. Manoma, kad AMD atsisakys mikroschemų rinkinių verslo, kuris duoda mažai pelno, ir perleis jį kitoms firmoms, kaip darė su X470 ar kitais mikroschemų rinkiniais. Sekantis AMD mikroschemų rinkinys, flagmanas, turės būti ne tik daug vėsesnis, bet ir išlaikyti PCIe 4.0 standartą. Ar tai pavyks įgyvendinti pamatysime ateityje.

Ir dabar B550 mikroschemų rinkinį kuria „ASMedia“. B550 negalės pasiūlyti PCIe 4.0 technologijos, o vietoj to turės keturias PCIe 3.0 linijas bendravimui su procesoriumi ir 8 PCIe 3.0 linijas jungtims. Nepaisant to, kad B550 nepalaikys PCIe 4.0, tokios pagrindinės plokštės vis tiek galės pasiūlyti PCIe 4.0 jungtis. Tai bus įmanoma jei bus naudojamas „Ryzen 3000“ serijos procesorius. Procesorius PCIe 4.0 gali tiekti į pirmą PCIe X16 jungtį, o taip pat į M.2 NVMe jungtį. Iš tiesų, AMD dar nėra patvirtinę, kad PCIe 4.0 B550 pagrindinėse plokštėse veiks, bet būtų labai keista, jei ši technologija būtų atjungta specialiai norint padidinti X570 pagrindinių plokščių pardavimus.