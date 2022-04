Didelio našumo žaidimų pavyzdys

„Porsche Design“ ir „AGON by AOC“ pristato naująjį „PD32M“: 4K, 144 Hz, HDR 1400 aukščiausios kokybės monitorių

Amsterdamas, 2022 m. balandžio 20 d. Išskirtinis gyvenimo būdo prekės ženklas „Porsche Design“ ir „AGON by AOC“ – vienas iš pasaulyje pirmaujančių žaidimų monitorių1 ir IT priedų prekės ženklų – pristatė naują išskirtinį žaidimų monitorių – „Porsche Design AOC AGON PRO PD32M„. 80 cm (31,5 col.) aukščiausios kokybės žaidimų monitorius pasižymi unikaliu dizainu, įkvėptu „Porsche“ sportinio automobilio charakteristikų ir detalių. Sujungdamas aukšto lygio našumą su puikia kokybe ir apdaila, dėl ryškios 4K raiškos, 144 Hz atnaujinimo dažnio ir 1 ms GtG atsako laiko „PD32M“ puikiai tinka dinamiškoms varžyboms, kuriose dalyvauja reikliausi žaidėjai. „Porsche Design AOC AGON PRO PD32M“ taip pat pasižymi „MiniLED“ foninio apšvietimo technologija ir „DisplayHDR 1400″ palaikymu – tai sukuria neprilygstamą vaizdo patirtį.

„Su savo ilgamečiu partneriu „Porsche Design“ vėl sukūrėme ikonišką ir itin galingą žaidimų monitorių, kuriame dera geriausia iš abiejų pasaulių. Kaip tikras daugiafunkcis įrenginys, „PD32M“ pasižymi funkcijomis, kurios patiks patyrusiems ir ambicingiems žaidėjams bei turinio kūrėjams, leisdamas jiems pagerinti savo našumą ir produktyvumą, – sako TPV pasaulinis rinkodaros vadovas Stefan Sommer.

„Porsche Design AOC AGON PRO PD32M„

„Mūsų pagrindinis tikslas buvo sukurti aukščiausios klasės įmantriu dizainu ir aukščiausios kokybės technologijomis pasižymintį monitorių. 2020 m. „Porsche Design“ ir „AGON by AOC“ bendradarbiavo kurdami „PD27″ – 240 Hz QHD žaidimų monitorių, kurio stovas primena „Porsche“ lenktyninio automobilio saugos lankus. Su antrosios kartos žaidimų monitoriumi mes dar labiau ištobulinome lenktynių įkvėptą dizainą. Pavyzdžiui, jame integruotos sportinio automobilio vairo ir ratų stipinų dizaino užuominos“, – pasakoja „Porsche Design“ vyriausiasis dizaino specialistas Roland Heiler.

Sportinių automobilių įkvėptas funkcinis dizainas

„PD32M“ stovo funkcionalumas diktuoja jo formą. Griežtumas ir tvirtumas yra pagrindiniai žaidimų pramonės elementai, todėl šios savybės subtiliai pritaikomos ekrano korpusui ir šlifuoto aliuminio stovui. Kompaktiškumas taip pat itin svarbus monitoriams, todėl ekrano korpuso konstrukcija atitinka funkcinį vidinių komponentų išdėstymą. Dėl to iš paties ekrano link pagrindinių vidinių komponentų korpusų iškyla minkšti galiniai kūginiai paviršiai. Įtraukiamos atskiros vizualinės ertmės, nukreipiančios link įvairių jungčių vietų. Be to, siekiant vizualiai optimizuoti ekrano plonumą, galinis ekrano korpusas yra švelniai pasviręs iš šonų, sukuriant trapecijos formą, kurią sudaro metalinio tinklelio intarpai aušinimui ir garsiakalbiams. Šios sritys taip pat yra netiesiogiai apšviestos RGB foniniu apšvietimu siekiant sukurti neįkyriai įtraukiantį įspūdį ir pagerinti bendrą žaidimų patirtį bei išreikšti dinamiškumą. Subtilios papildomos detalės, pvz., apšviesta horizontali aušinimo juosta, yra įkvėptos sportinių automobilių ventiliacijos angų. Gaminio prekės ženklas taip pat pateikiamas ryškiai, naudojant keičiamą projekcinį logotipą.