Praėjusiais metais Rusijai pavyko nelegaliai importuoti JAV ir Europos lustų už 1,7 mlrd. Dolerių

Nepaisant sankcijų ir eksporto kontrolės priemonių, įvestų siekiant neleisti Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui iš Vakarų gauti technologijų, kurios padėtų plėtoti karą Ukrainoje, šalis pernai vis tiek sugebėjo importuoti pažangių JAV ir Europos lustų už daugiau nei 1,7 mlrd. dolerių, rodo „Bloomberg“ pateikti įslaptinti Rusijos muitinės tarnybos duomenys.

Duomenys rodė, kad per pirmuosius devynis 2023 m. mėnesius daugiau nei pusę importuotų puslaidininkių ir integrinių grandynų sudarė tokie prekių ženklai kaip „Intel“, AMD, „Analog Devices“, „Infineon Technologies“, „STMicroelectronics“ ir „NXP Semiconductors“ ir kt. Duomenys neparodė, kokios bendrovės ar subjektai eksportavo technologijas į Rusiją. Taip pat nebuvo jokios kitos identifikacinės informacijos, pavyzdžiui, išsiuntimo vietos ar pagaminimo datos.

Tai, kad Rusija gali gauti mikroschemų, rodo, kad pasaulinis sankcijų taikymo procesas yra neveiksmingas. Tai rodo pasaulinių tiekimo grandinių sudėtingumą, ypač lustų, kurie platinami per platintojus, turinčius daugybę perpardavėjų.

Be to, daugelis šių mikroschemų į Rusiją pateko reeksportuojant iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Kinijos, Turkijos ir Jungtinių Arabų Emyratų. JAV ir ES nesėkmingai bandė blokuoti šiuos kelius, ypač dvejopo naudojimo ir pažangiųjų prekių reeksportą, kurios maitina Rusijos karo mašiną Ukrainoje.

Neįvardyti lustų gamintojai tvirtina, kad jie laikosi sankcijų ir taiko griežtus procesus, kad užtikrintų jų laikymąsi. Agentūra „Bloomberg“ pažymi, kad nėra jokių įtarimų, jog bendrovės pažeidė tarptautinius įstatymus.

„Bloomberg“ pažymi, kad antroje praėjusių metų pusėje muitinė vertė šiek tiek sumažėjo, o tai rodo, kad JAV, ES ir Septynių šalių grupės sąjungininkių pastangos įgyvendinti sankcijas Rusijai tapo sėkmingesnės. Vis dėlto Rusija įgijo įgūdžių, kaip išvengti Vakarų sankcijų ir eksporto kontrolės.

Praėjusių metų pabaigoje Rusijai pavyko įveikti sankcijas ir eksporto kontrolę ir išplėsti savo raketų gamybą, kuri viršijo prieškarinį lygį. Anoniminiai amerikiečių pareigūnai laikraščiui „The New York Times“ sakė, kad Rusija per savo žvalgybos tarnybas ir Gynybos ministeriją valdo nelegalius kontrabandininkų tinklus, kad galėtų eksportuoti svarbiausius komponentus į kitas šalis, iš kurių juos būtų galima lengviau gabenti į Rusiją.