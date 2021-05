Prognozė: RX 7900 XT savo pirmtaką RX 6900 XT lenks bent 40%

Visai neseniai girdėjome gandus, kad būsimas RDNA 3 architektūros flagmanas, RX 7900 XT savo pirmtaką lenks net 3 kartus. Tokiais gandais patikėti yra tikrai sunku ir juos labai greitai pasistengė paneigti „Moore’s Law is Dead“ „YouTube“ kanalas, kuris turi labai gerą reputaciją ir patikimus šaltinius. „Moore’s Law is Dead“ sako, kad AMD nori RDNA 3 architektūrą padaryti 60 – 80 % spartesne lyginant su RDNA 2. Kol kas viskas yra tik bandymų stadijoje, bet niekas nesitiki pasiekti mažiau nei 40 % daugiau spartos RX 7900 XT lyginant su RX 6900 XT. Pagal esamą informacija, AMD tikrai planuoja galingiausioje vaizdo plokštėje naudoti čipelių dizainą. Tai turėtų būti du grafikos procesoriai ir vienas I/O lustas. Išsamiau viską galite pamatyti peržiūrėję „Moore’s Law is Dead“ video.