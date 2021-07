„Project Hydra“ yra naujas „Zen 3“ procesorių konfigūravimo įrankis

Yuri Bubliy, geriau žinomas 1usmus slapyvardžiu, kuria naują „Zen 3“ procesorių spartinimo ir konfigūravimo programėlę ir ją vadina „Project Hydra“. Kol kas ši programėlė yra ankstyvoje 0.1 PRO versijoje, bet iki mėnesio galo ruošiamasi išleisti šią programėlę visiems. „Project Hydra“ turės įprasta ir PRO versijas. Kaip suprantate, PRO versija palaikys daugiau pasirinkimų, bet dabar jie nedetalizuojami.

„Project Hydra“ yra sukurta specialiai „Zen 3“ architektūros procesoriams. Reikėtų paminėti, kad 1usmus yra įsitikinęs, kad „Zen 3+“ procesoriai yra realūs ir programėlė juos palaikys. „Threadripper“ procesorių palaikymas bus pridėtas vėliau. Turintys „Zen 2“ ir senesnius procesorius turėtų naudoti esamą „ClockTuner for Ryzen“ (CTR) programėlę.

„Project Hydra“ yra sukurta naudojant CTR stuburą, bet turi naują naudotojo sąsają. Nauja programėlė turi tris įtampos nustatymus: undervolting, normal ir OC. Naudotojas iš viso gali sukurti iki 9 profilių, o nustatymus galima parinkti kiekvienam branduoliui atskirai. Naudotojas dabar galės įtampą keisti 1 mV žingsniu. Su CTR įtampos žingsnis buvo 3 mV. „Project Hydra“ turi naujus saugumo mechanizmus, kad užtikrintų stabilumą, o taip pat seka sistemos parametrus 24 valandas per parą. Programėlė sukurta taip, kad nenaudotų daugiau kaip 100 MB atminties, o procesoriaus naudojimas nebūtų didesnis nei 1 %. „Project Hydra“ su SMU (System Management Unit) bendrauja per PCIe sąsają, o tai užtikrina, kad parinkti nustatymai nebūtų pakeisti jeigu to nenorite.

HYDRA constantly communicates with the SMU via the PCI bus (without blocking it) and depending on the data received, it changes the frequency or switches the profile. Resource requirements are also minimal, up to 100 MB of RAM and 0-1% CPU usage. The chance of damaging a processor with this program is lower than with AMD’s own Ryzen Master (it does not use PCI mutex and this can be the ideal weapon to destroy processors.

HYDRA users PCI mutex, hardware mutex SMU and also checks command integrity. PCI mutex is a means of protecting the commands from being overwritter or modified. Ryzen Master does not have this protection.

If the user founds out that his AMD processor has a low frequency margin, the standard version will be enough for him to get the maximum performance. Of course, the Pro version will have additional support and all the new features will first recieve it, through early access. It seems like a fair policy to me, minimal restrictions and everyone will have a choice.

— 1usmus via GamersNexus