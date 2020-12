„Qualcomm“ atskleidė „Snapdragon 888“

„Snapdragon 888“ gauna ne tik naują vardą, bet ir naują architektūrą bei modemą. Šį lustą didžiosios kompanijos už uždarų durų jau galėjo pamatyti kiek anksčiau, o dabar atėjo paprastų mirtingųjų metas.

Naujas „Adreno“ grafikos procesorius galės pasiūlyti 144 fps spartą žaidimuose, o tvarkykles bus galime atnaujinti patiems. Teigiama, kad tai yra didžiausias grafikos procesoriaus galios padidinimas „Adreno“ istorijoje. Gaila, bet apie procesoriaus galią kol kas nutylima. Pasakyta tik tiek, kad „Hexagon“ procesorius gali pasiūlyti 26 TOPS (trillions of operations per second), pirmtakas „Snapdragon 865“ turi 15 TOPS, o „Apple“ sako kad jų M1 lustas pasiekia 11 TOPS spartą.

„Snapdragon 888“ turi trečios kartos X60 5G modemą, kuris yra suderinamas su daugumos operatorių tinklais pasaulyje. Lustas dar turės WiFi 6E bevielio tinklo modulį. Tai reiškia ax 6 GHz bevielio tinklo palaikymą, o taip pat gausime Bluetooth 5.2 palaikymą.

Kol kas nepranešama, kada bus galima įsigyti pirmuosius telefonus su „Snapdragon 888“.