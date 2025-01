„Radeon RX 9070“ paslapčia išbandyta CES parodoje, rezultatai atrodo labai gerai

AMD kol kas nepasidalijo jokiais RDNA 4 serijos našumo rodikliais, todėl apie naujos kartos „Radeon“ grafikos našumą galima tik spėlioti. Pasirodo, kai kurie klastingi žurnalistai CES 2025 parodos salėje rado sistemą su neišleistu „AMD Ryzen 9 9950X3D“ ir „Radeon RX 9070“ vaizdo plokšte (neXT variantas).

IGN komanda sistemą išbandė vietoje, naudodama „Call of Duty: Black Ops 6“ integruotą lyginamosios analizės įrankį. Jie atliko lyginamąjį testą be išdidinimo (be FSR), nes taip IGN paprastai testuoja vaizdo plokštes. Toks metodas taip pat pašalina bet kokias diskusijas, ar DLSS ar FSR turėjo įtakos rezultatams.

Apskritai, esant 4K ekstremaliems nustatymams be išdidinimo ar kadrų generavimo, „Radeon RX 9070“ galėjo pasiekti įspūdingą 99 kadrų per sekundę vidurkį, net jei atliekant lyginamąjį testą ji turėjo tą pačią vaizdo klaidą kaip ir „Intel Arc B580“. Kad būtų aišku, ši vaizdo plokštė veikia su labai ankstyvosiomis alfa tvarkyklėmis, todėl labai tikėtina, kad ši klaida bus pašalinta, kol vaizdo plokštė pasirodys rinkoje. Tačiau net ir su šiomis ankstyvosiomis tvarkyklėmis 99 kadrai per sekundę yra neįtikėtinai įspūdingi. – IGN

Vaizdo plokštė veikė su alfa tvarkyklėmis, kuriose net nenurodytas plokštės pavadinimas (tik identifikuota kaip „RDNA 4 graphics“). Be to, tvarkyklės nesugebėjo pateikti tikslių temperatūros rodmenų žaidimo nustatymų meniu. Testavimo metu grafikos korta taip pat rodė artefaktus, o tai nėra tai, ką žaidėjai norėtų matyti, kai šios plokštės bus pateiktos rinkai.

IGN teigia, kad RX 9070 vidutinis 99 FPS rezultatas yra panašus į „NVIDIA“ AD103 pagrindu sukurtų RTX 4080 serijos modelių rezultatus, tad panašu, kad AMD turi visai galingą vaizdo plokštę užantyje ir gali pridaryti bėdų NVIDIA. Verta paminėti, kad „Call of Duty“ serija paprastai yra labai gerai optimizuota AMD įrangai ir testuose paprastai yra palankesnė AMD plokštėms