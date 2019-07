„Red Dead Redemption 2“ PC versija pastebėta „Social Club“ kode

Jau ne pirmą kartą kalbame apie „Red Dead Redemption 2“ asmeninių kompiuterių žaidimo versiją. Patys „Rockstar“ iki šiol nieko šia tema nekalba, bet mes vis girdime vienokius ar kitokius gandus apie „Red Dead Redemption 2“ PC versiją. Kai gandų tiek daug, tai turėtų būti tiesa.

Naujausiame „Rockstar“ „Social Club“ programėles atnaujinime pastebėtas „RDR2_PC_Accomplishments“ kodas. Tai turi reikšti ne ką kitą, kaip „Red Dead Redemption 2“ asmeninių kompiuterių versiją. Suprantama, konkrečios datos kada galėtume sulaukti RDR2 PC versijos nėra.

Galime priminti, kad GTA V asmeniniams kompiuteriams pasirodė maždaug po dviejų metų kai žaidimas buvo išleistas konsolėms. Tada pirma sulaukėme GTA V atnaujintas versijos PS4 ir XBOX ONE konsolėms, o tik po to PC versijos. Gali nutikti ir taip, kad „Rockstar“ pirma išles naują „Red Dead Redemption 2“ versiją PS5 ir sekančios kartos XBOX konsolei, o tik tada žaidimu galės mėgautis asmeninių kompiuterių turėtojai.

The fact that Red Dead Redemption 2 is coming to PC is now quite evident. #RDR2 #reddeadredemption2pc #RedDeadRedemption2 #rdr2pc #reddeadredemption

RDR2_PC_Accomplishments:"Accomplishments"

You can search for "RDR2_PC" in the following link: https://t.co/hmtRJGKmoa pic.twitter.com/4kJAd5u58r

— JakoMako51 (@JakoMako51) July 4, 2019