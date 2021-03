„Rocket Lake-S“ branduolys atsilieka nuo „Zen 3“ branduolio jiems veikiant tuo pačiu dažniu

Visi puikiai žinome, kad „Rocket Lake-S“ procesoriai gaus atnaujintą branduolį, kuris galės pasiūlyti iki 19 % daugiau spartos per taktą. Testuotojas, jau turintis i9-11900K procesorių ir atnaujintą „Comet Lake-S“ (i3-10325) procesorių, nusprendė išmatuoti, kiek realiai padidėjo ši sparta per taktą (IPC – Instructions Per Cycle). Bandymams taip pat buvo naudoti R9-5950X ir i3-10320 procesoriai. Visi procesoriai veikė 4.0 GHz dažniu ir visuose procesoriuose buvo įgalinti tik 4 branduoliai ir 8 gijos. Būtent taip gerai pasimato, kokia yra sparta per taktą.

Lentelėse matome, kad „Zen 3“ branduolys pastoviai lenkia „Cypress Cove“ branduolį, esantį i9-11900K procesoriuje. Vienuose testuose persvara yra didesnė, kituose mažesnė, bet ji yra. Nereikia pamiršti, kad „Rocket Lake-S“ realiai gali pasiekti didesnį dažnį nei „Zen 3“ procesoriai, bet tuo pačiu turi tik 8 branduolius, kai „Zen 3“ gali pasiūlyti ik 16 branduolių. Nors „Cypres Cove“ branduoliui iki „Zen 3“ trūksta, bet jis užtikrintai lenkia „Comet Lake“ procesoriuose buvusį branduolį, tad progresas yra.