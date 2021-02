RTX 30 serijos pasiūla pirmame ketvirtyje tik blogės

Puikiai žinome, kad vaizdo plokščių rinkoje dabar labai trūksta. Dėl to kalti kripto valiutų kasėjai ir didelis žaidėjų noras atsinaujinti, bet panašu, kad ir AMD su NVIDIA nepersistengia tenkindami poreikio. Be to, didelis kiekis RTX 30 serijos vaizdo plokščių net nepasiekia parduotuvių ir patenka į Kinijos kripto kasėjų rankas. Kiek seniau NVIDIA su AMD žadėjo, kad situacija su vaizdo plokščių tiekimu pasitaisys pirmo ketvirčio pabaigoje arba jam pasibaigus, bet kažin ar taip įvyks.

Viena iš priežasčių dėl ko situacija vaizdo plokščių rinkoje artimiausiu metu tik pablogės yra kinų Naujieji Metai. Jie švenčiami vasario 12 dieną, o ta proga gamyklos būna uždarytos savaitę, dvi ar net iki mėnesio. Be to, po švenčių ne visi darbininkai grįžta į savo darbo vietą. Dėl sustojusių gamyklų dar labiau suprastės tiekimas, tad vaizdo plokščių prekyboje galime beveik nematyti. Kokia bus reali situacija pamatysime labai greitai, nes blogiau nei dabar jau nelabai yra kur.

Pasak įvairių Europos pardavėjų jie gauna labai mažai RTX 3090 vaizdo plokščių, bet ir jų paklausa yra maža. RTX 3080 irgi gaunama labai mažai, bet užsakymų yra labai daug. RTX 3070 tiekimas irgi yra prastas, bet pirkėjų susidomėjimas irgi nėra didelis. Su RTX 3060 Ti tiekimu tas pats, vaizdo plokščių gaunama labai mažai, bet paklausa yra vidutiniška. Dėl to didžiausi šansai yra nusipirkti RTX 3090 ir RTX 3070, tuo tarpu RTX 3080 vaizdo plokštę yra beveik neįmanoma nusipirkti, o gauti RTX 3060 ti irgi yra labai sunku.