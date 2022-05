RTX 30 serijos vaizdo plokščių LHR apribojimas buvo nulaužtas visai

Iki šiol įvairūs programų kūrėjai, skirtų kripto valiutų kasimui, siūlė LHR apėjimą, kurio efektyvumas siekė iki 80 %, bet vieniems iš jų pavyko visai apeiti šį apribojimą. Priminsime, kad NVIDIA į RTX 30 serijos vaizdo plokštes įdiegė LHR apribojimą, kuris apribojo „Ethereum“ kasimo greitį maždaug iki 50 %. Taip šios vaizdo plokštės buvo mažiau patrauklesnės kripto valiutų kasėjams, bet atsiradus pilnam LHR apėjimui tai nebeaktualu.

Pilną LHR apėjimą pirmieji masėms pasiūlė „Nicehash“ su savo „QuickMiner“. Problema yra ta, kad apėjimas veikia tik „Windows“ aplinkoje, o daugelis kripto valiutų kasėjų naudoja „Linux“ pagrindu sukurtas specialias kasimui skirtas operacines sistemas. Antra problema, kad naudojant „QuickMiner“ reikia kasti naudojantis „Nicehash“ paslaugomis. Tai yra, parduoti savo vaizdo plokštės kasimo spartą kitiems ir už tai gauti atlygį „Bitcoin“ kriptovaliuta.

We are very excited to tell you that NiceHash QuickMiner (Excavator) is the first mining software to FULLY (100%) UNLOCK LHR cards!

Now you can earn more profits than any other mining software on the market if you are using LHR graphics cards with NiceHash QuickMiner.Support for NiceHash Miner is coming soon.

— NiceHash