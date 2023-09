RX 7800 XT ir RX 7700 XT turėjo naudoti 12VHPWR jungtį, bet AMD persigalvojo

Scott‘as Herkleman‘as, AMD grafikos padalinio vyresnysis viceprezidentas ir direktorius, interviu „Club386“ atskleidė, kad AMD iš pradžių planavo naudoti 12VHPWR jungtį RX 7800 ir RX 7700 serijose. Tačiau bendrovė persigalvojo ir nusprendė atsisakyti naujosios jungties.

Herkelman‘as paaiškino, kad AMD norėjo įsitikinti, ar žaidimų bendruomenė jaučiasi patogiai ir užtikrintai naudodama naująją jungtį, prieš diegdama ją savo produktuose. Jis teigė, kad jei atsiliepimai bus teigiami, AMD ateityje dar kartą apsvarstys galimybę naudoti 12VHWPR jungtį.

Jis taip pat pakomentavo problemas, su kuriomis susidūrė kai kurios bendrovės, naudodamos naująją jungtį, ir sakė, kad jos turėjo prisiimti atsakomybę ir išspręsti problemas, kurios paveikė naudotojus, panašiai kaip AMD padarė su garų kameros problema savo „Radeon RX 7900“ serijoje.

12VHPWR jungtis buvo atnaujinta ir papildyta nauja saugos funkcija, dėl kurios jutiminiai kaiščiai perkeliami kiek atgal. Tai neleidžia vaizdo plokštei gauti per daug energijos, jei jungtis prijungta neteisingai. Vaizdo plokštė gaus reikiamą maitinimo kiekį tik tada, kai jungtis bus tinkamai įkišta.

Pastaruoju metu pranešimų apie besilydančias 12VHPWR jungtis pasitaiko vis rečiau, tačiau kai kurioms įmonėms, naudojančioms kampinius adapterius, jie vis dar kelia problemų. Todėl problema nėra visiškai išspręsta, tačiau ji nėra tokia rimta kaip anksčiau.

Club386: Still no sign of 12VHPWR on any Radeon graphics card. Is this a burning issue for you?

Scott Herkleman: We specifically, for 7900 Series, and even 7600, we didn’t plan on the new power cable, but 7800 and 7700 did have a plan for it. We removed it, and that was a purposeful removal. You shouldn’t blame end users for issues you have. You should catch and own any problems, just like we did with the vapour-chamber issue. I was all over social media because I felt like it was AMD’s problem and I was going to own it.

Until this power issue is cleaned up and there’s good confidence it’s working correctly for end users, that’s where you’ll start to see us incorporate it into our planning. The ability for someone to say it’s an end-user’s fault is a little strange to AMD and definitely strange to me.