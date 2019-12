„Ryzen 5 1600“ galimai gauna „Ryzen 5 2600“ lustus

„Reddit“ forume pradėta diskusija apie naujo leidimo „Ryzen 5 1600“ procesorius. Manoma, kad AMD atnaujintus R5 1600 procesorius pagerina su 12 nm „Ryzen 5 2600“ lustais. Tokias spekuliacijas lemia tai, kad nauji „Ryzen 5 1600“ turi tokią pačią spartą per taktą kaip ir „Ryzen 5 2600“. Be to, naujo leidimo R5 1600 boost dažnis yra kiek didesnis nei originalo, o tai reiškia ir didesnę sparta. Naujasis „Ryzen 5 1600“ surenka apie 400 taškų daugiau „Cinebench R20“ teste nei senesni to pačio pavadinimo procesoriai.

„Ryzen 5 1600“ procesoriai buvo išleisti dar 2017 metais, bet iki šiol AMD juos pardavinėja už labai patrauklią kainą. Originalūs R5 1600 turėjo 14 nm „Zen“ lustus, bet gali būti, kad dabar parduotuvėse esantys procesoriai jau turi „Zen+“ 12 nm lustus. Jei tai iš tiesų tiesa, tą galima lengvai paaiškinti. AMD tiesiog nebeturi 14 nm „Zen“ lustų, bet toliau nori pardavinėti R5 1600 procesorius ir dėl to į juos deda kiek naujesnį lustą. Dabar R5 1600 galima rasti už maždaug 100 €, o kiek spartesnis R5 2600 kainuoja apie 120 €.

Senesni „Ryzen 5 1600“ procesoriai turi YD1600BBM6IAE kodą, o naujesni, kurie, galimai, turi naujesnį lustą, jau turi YD1600BBM6IAF kodą.