„Ryzen 7 5800X3D“ žaidimo teste atrodo daug stipriau nei programų testuose

„XanxoGaming“ toliau bando savo „Ryzen 7 5800X3D“ procesorių ir pagaliau parodė spartą žaidime. Gaila, kad tik viename žaidime „Shadow of the Tomb Raider“. Testams buvo naudota 720p raiška, kas dažnai daroma norint išsiaiškinti procesorių spartą kuo mažiau apkraunant vaizdo plokštę. Dar reikia paminėti, kad „Ryzen 7 5800X3D“ sistema turėjo RTX 3080 Ti vaizdo plokštę, o i9-12900K buvo su RTX 3090 Ti. Nepaisant to, „Ryzen 7 5800X3D“ šiame teste sugebėjo pirmauti 21,58 % (231 fps vs 190 fps). Žinoma didinant raišką skirtumas sumažės. AMD savo skaidrėje yra teigę, kad R7 5800X3D „Shadow of the Tomb Raider“ žaidime prieš i9-12900K pirmaus 10 %.

„XanxoGaming“ taip pat yra padarę 11 žaidimų testus su „Ryzen 7 5800X3D“ 1080p raiškoje, bet jiems dar reikia palyginamųjų rezultatų su „Intel“ sistema. Tad greitu metu pamatysime ir daugiau testų.