„Ryzen 7000“ integruota grafika bus maždaug trečdalio spartos lyginant su „Steam Deck“

AMD „Ryzen 7000“ („Raphael“) serijos procesoriams duos integruotą grafiką, iki šiol stalinių kompiuterių segmente integruotą grafiką turėjo tik „G“ serijos „Ryzen“ procesoriai. Teigiama, kad būsima „Ryzen 7000“ grafika turės 4 vykdomuosius vienetus, o grafikos procesoriaus dažnis bus 1,1 GHz. Tai suteiks 0,5 TFLOPs skaičiuojamąją galą. Palyginimui, „Steam Deck“ konsolėje esanti RDNA 2 grafika su 8 vykdomaisiais vienetais ir 1,1-1,6 GHz dažniu suteikia iki 1,6 TFLOPs skaičiuojamąją galią.

„Ryzen 7000“ serijos procesoriuose būsianti RDNA 2 grafika bus pagrinde skirta rodyti vaizdą ir nebus galinga. To ir nereikia, nes stalinių kompiuterių segmente dažniausiai naudojama diskreti vaizdo plokštė. Nors RDNA 2 grafika ir yra gan silpna, bet senus žaidimus tikrai bus galima žaisti. Taip pat reikia paminėti, kad „Raphael“ kodinio pavadinimo procesoriai bus skirti ne tik staliniams kompiuteriams („Rapheal-S“), bet ir nešiojamiems kompiuteriams („Rapheal-H“). Galime tikėtis, kad „Rapheal-H“ turės galingesnę grafikos posistemę, nei staliniams kompiuteriams skirta versija. Be to, su „Raphael-H“ bus pasiūlyta iki 16 branduolių nešiojamiems kompiuteriams.