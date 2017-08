„Samsung Galaxy Note 8“ jau prekyboje

Kai kalba pasisuka apie didžiuosius rudens naujų produktų paleidimus į rinką, be abejonės, visų akys nukrypsta į „Samsung Galaxy Note 8“. Ar ši linija grąžins kompaniją į topus? Na, reikia tikėtis.

Iš pirmo žvilgsnio „Galaxy Note 8“ atrodo labai panašaus dizaino, kaip šiais metais pristatyti „Galaxy S8“ ir S8 Plus – toks pat Infinity ekranas, mygtukai ekrane, IP68 atsparumas dulkėms ir vandeniui ir tas pats „Bixby“ mygtukas. Bet tegu pirmas įspūdis neapgauna, nes Note 8 turi kai kurių atributų, kurie leidžia jam išsiskirti iš kitų giminaičių.

„Galaxy S8“ ir S8 Plus be abejonių rinkoje yra vieni geriausią išvaizdą turinčių išmaniųjų telefonų, bet jie nėra patys patogiausi rankai. Laimė, Note 8 gali pasigirti nežymiai storesniu ir platesniu dizainu nepaisant to, kad jo ekranas yra didesnis nei S8.

Note 8 turi išlenktus kairį ir dešinį kraštus tiek priekyje, tiek nugarėlėje, tačiau yra kiek mažiau nuožulnesni nei S8, todėl jo kraštai yra truputį labiau kampuoti. 162,5 mm aukštis paverčia „Galaxy Note 8“ masyviu.

Kiekvieno išmaniųjų telefonų paleidimo į rinką atveju „Samsung“ pristato galimą įrenginių spalvinę gamą, tad šiemet galima rinktis iš vidurnakčio juodos, klevo auksinės, orchidėjų pilkos ir naujojo jūros gilumo mėlynos variantų. Tačiau visų telefonų priekiai vis tiek yra juodi. Tik spalviniai pasirinkimai bus skirtingi priklausomai nuo to, kurioje šalyje perkamas telefonas.

Kaip ir buvo galima tikėtis, „Galaxy Note 8“ savyje slepia geriausias specifikacijas. Jis varomas „Qualcomm Snapdragon 835“ (JAV rinkoje), arba „Exynos 8895“ (pasaulio rinkose) mikroschemų rinkinio. Kartu gaunate 6 GB LPDDR4 operatyviosios atminties ir 64 GB, 128 GB arba 256 GB vidinės (priklausomai nuo rinkos). „Samsung“ dar prideda microSD jungtį, kuri leidžia atmintį išplėsti iki 256 GB.

Žinoma, labiausiai „Galaxy Note 8“ didžiuojasi naujuoju ekranu, turinčiu 18,5:8 kraštinių santykį. Ekranas – 6,3“ QUAD HD Super AMOLED Infinity, turintis UHD Alliance HDR Premium sertifikatą.

Vaikantis dvigubos kameros mados, Note 8 yra pirmasis „Samsung“ telefonas, turintis šią konfigūraciją, bei pirmas telefonas, palaikantis optinį vaizdo stabilizavimą abejuose objektyvuose. Šiam kamerų deriniui gamintojas parinko telefotografavimo ir plataus kampo kameras; pastaroji leidžia kurti išplaukusio fono nuotraukas. Abi kameros yra 12MP, atitinkamai f/2,4 ir f/1,7 diafragmomis. Plataus kampo objektyvas yra greito automatinio fokusavimo, leidžiančio fotografuoti aštrias ir aiškias nuotraukas prie bet kokio apšvietimo.

Nors „Samsung“ „Bixby“ nėra laikoma privaloma funkcija, gamintojas tikrai neketina pasiduoti dėl jos – kaip ir S8 serijoje, Note 8 turi fizinį „Bixby“ mygtuką.

Ir kaip gi Note būtų be išmaniojo rašiklio (S-Pen). Nors išorinis dizainas nelabai keitėsi, bet programinė įranga buvo šiek tiek patobulinta, pridėta nauja funkcija, pavadinimu „Live Message“, kuri leidžia žinutę užrašyti ranka, pridėti efektų ir išsaugoti viską kaip animuotą paveikslėlį GIF formatu. Tai tikrai paįvairins žinučių siuntimą.

Po pernykščių įvykių su Note 7 akumuliatoriais, „Samsung“ į Note 8 sumontavo mažesnį 3300 mAh akumuliatorių.

Užsakyti „Galaxy Note 8“ galima jau nuo šiandien, parduotuvėse telefonai turėtų pasirodyti rugsėjo 15 dieną. Kainos ir spalvų pasirinkimai skirsis nuo pasaulinės rinkos:

JAV – 930 JAV dolerių; pilka, juoda versijos.

UK – 869 svarų sterlingų; juoda, auksinė versijos.

Europa – 999 eurų; juoda, mėlyna versijos.

Kanada – 1300 Kanados dolerių; juoda, mėlyna versijos.

Australija – 1500 Australijos dolerių; juoda, auksinė versijos.

„Galaxy Note 8“ specifikacijos:

Body: Polished aluminum frame, Gorilla Glass 5 front and back; IP68 certified for water and dust resistance. Midnight Black, Orchid Grey, Deepsea Blue, Maple Gold color schemes.

Display: 6.3″ Super AMOLED ‘Infinity Display’, 2,960x1440px resolution, 18.5:9 (2.06:1) aspect ratio, 522ppi; HDR 10 compliant (no Dolby Vision).

Rear camera: Primary 12MP, Type 1/2.55″ sensor, f/1.7 aperture, 26mm equiv. focal length; Secondary 12MP, Type 1/3.4″ sensor, f/2.4 aperture, 52mm equiv. focal length; dual pixel phase detection autofocus and OIS on both; 2x zoom. 2160p/30fps video recording.

Front camera: 8MP, f/1.7 aperture, autofocus; 1440p/30fps video recording.

OS/Software: Android 7.1.1 Nougat; Samsung Grace UX; Bixby virtual assistant; Smart Connect, Smart Connect Home

Chipsets: Qualcomm Snapdragon 835: octa-core CPU (4×2.35GHz Kryo 280 & 4×1.9GHz Kryo 280), Adreno 540 GPU. Exynos 8895: octa-core CPU (4x2nd-gen Mongoose 2.3GHz + 4xCortex-A53 1.7GHz), Mali-G71 GPU.

Memory: 6GB of RAM; 64GB of storage; microSD slot for cards up to 256GB, UFS cards support.

Battery: 3,300mAh Li-Po (sealed); Adaptive Fast Charging (same as S7/S8); QuickCharge 2.0 support; WPC (Qi)&PMA wireless charging.

Connectivity: Single-SIM, Dual-SIM available in certain markets; LTE-A, 4-Band/5-Band carrier aggregation, Cat.16/13 (1Gbps/150Mbps); USB Type-C (v3.1); Wi-Fi a/b/g/n/ac MU-MIMO; GPS, Beidou, Galileo; NFC; Bluetooth 5.0.

Misc: S-Pen stylus with 4096 pressure levels; fingerprint/iris/face recognition; single speaker on the bottom; 3.5mm jack; bundled AKG headphones.