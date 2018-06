„Samsung Galaxy Note 9“ dizainas nesikeis

Pastaruoju metu randasi įvairiausių gandų apie „Samsung Galaxy Note 9“ telefoną. Tai padeda po truputį susidaryti vaizdą apie būsimą kompanijos flagmaną.

„Samsung“ su nauju telefonu nežada eksperimentuoti ir pasiūlys „Galaxy Note 9“, kuris atrodys labai panašiai į pirmtaką, „Galaxy Note 8“. Taip elgiamasi norint sutaupyti lėšų kuriant naują telefoną. Jei pažiūrėtume į „Galaxy S9/+“ ir „Galaxy S8/+“ irgi nepamatytume didelio skirtumo tarp šių telefonų, bet tik išvaizdoje. „Galaxy Note 9“ tikrai gaus patobulinimų viduje. Turėtume gauti geresnę kamera, tikslesnį „Iris“ skanerį ir dar galingesni „Exynos 9810“ sisteminį lustą. Pagal dabartinę informaciją „Galaxy Note 9“ bus išleidžiamas rugpjūčio 9 dieną.

On the left is the real Note9 Screen Protector pic.twitter.com/BS8rydeqnS

— Ice universe (@UniverseIce) June 5, 2018