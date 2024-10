„Samsung“ patikino, kad nesiruošia parduoti lustų gamybos verslo

Nors „Samsung“ išlieka pirmaujanti pasaulyje atminties lustų gamintoja, ji susiduria su vis didesne konkurentų konkurencija. „Dėl mūsų veiklos rezultatų, neatitinkančių rinkos lūkesčių, kilo susirūpinimas dėl mūsų esminio technologinio konkurencingumo ir bendrovės ateities“, – rašė „Samsung“ pirmininko pavaduotojas Jun Young-hyun. „Daugelis žmonių kalba apie „Samsung“ krizę. Už visa tai esame atsakingi mes, kurie vadovaujame verslui“.

Dėl dirbtinio intelekto bangos „Samsung“ veiklos pelnas pirmąjį ketvirtį šoktelėjo beveik 933 % – tai lėmė staigiai išaugusios atminties lustų kainos, kurių vis dar reikalauja dirbtinio intelekto bendrovės, ieškančios daugiau techninės įrangos savo sistemoms maitinti. Antrasis ketvirtis buvo dar geresnis – „Samsung“ pelnas padidėjo 15 kartų.

Apskaičiuota, kad per tris mėnesius iki rugsėjo 30 d. „Samsung“ gavo 9,1 trilijono vonų (6,78 mlrd. JAV dolerių) veiklos pelno, t. y. 274,5 % daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Tačiau ši suma nesiekia prognozuotų 10,3 trilijono vonų.

„Samsung Device Solutions“ (DS) padalinio, atsakingo už puslaidininkių operacijas, rezultatai per ketvirtį sumažėjo, tačiau tai lėmė vienkartinės išlaidos, įskaitant skatinamuosius atidėjinius. Mobiliųjų įrenginių padalinio pajamos padidėjo, kaip ir „Samsung“ ekranų padalinio pajamos.

Samsung“ teigė, kad jos aukštos klasės HBM3E mikroschemų pardavimas pagrindiniam klientui vėlavo, o tai turėjo įtakos pelno sumažėjimui. Vienas analitikas „Reuters“ sakė, kad „Samsung“ atsilieka nuo „SK Hynix“, kuri didina HBM lustų pardavimus NVIDIA.

Be to, „Samsung“ jaučia spaudimą iš Kinijos atminties gamybos konkurentų, kurie padidino lustų tiekimą tokiems prietaisams kaip išmanieji telefonai. Be to, antroji pagal vertę pasaulyje puslaidininkių bendrovė – Taivano milžinė TSMC, su kuria „Samsung“ vis sunkiau konkuruoja.

Šios savaitės pradžioje „Samsung Electronics“ pirmininkas Jay Y. Lee agentūrai „Reuters“ sakė, kad, nepaisant gandų, bendrovė nėra suinteresuota atskirti savo užsakomojo mikroschemų gamybos verslo ar loginių mikroschemų projektavimo veiklos. Analitikai teigia, kad „Samsung“, projektuodama ir gamindama lustus kitiems klientams, patiria milijardinius nuostolius dėl mažos paklausos ir dėl to mažėja bendri veiklos rezultatai. Lee nori iki 2030 m. aplenkti TSMC ir tapti didžiausia pasaulyje sutartinių mikroschemų gamintoja.

Siekdama įveikti lustų „krizę“ bendrovėje, „Samsung“ šių metų pradžioje vadovams įvedė šešių dienų darbo savaitės politiką. Ji taip pat pakeitė puslaidininkių padalinio vadovą ir kai kuriuose padaliniuose mažina iki 30 proc. užsienyje dirbančių darbuotojų.