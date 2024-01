„Samsung“ pristato „990 EVO“ SSD su PCIe 5.0 x2 sąsaja

„Samsung Electronics America“ paskelbė išleidžianti „990 EVO“ SSD diską, pasižymintį dideliu našumu kasdienėms užduotims atlikti, geresniu sąsajų suderinamumu su vartotojų turimomis sistemomis ir didesniu energijos vartojimo efektyvumu. Šis NVMe SSD diskas, sukurtas siekiant pagerinti kasdienio darbo kompiuteriu patirtį, pavyzdžiui, žaidžiant žaidimus, dirbant ir redaguojant vaizdo įrašus bei nuotraukas, yra idealus sprendimas įvairiems vartotojams.

Universalus SSD diskas dabartiniams ir ateities kompiuteriams

„990 EVO“ yra universalus SSD diskas, sukurtas dabartiniams kompiuterių poreikiams tenkinti ir kartu numatyti ateities reikalavimus. Jis suprojektuotas taip, kad būtų suderinamas ir su PCIe 5.0, ir su PCIe 4.0 sąsajomis, todėl jį galima įdiegti į įvairias sistemas, išlaikant optimalų našumą.

Palaikydamas ir PCIe 4.0 x4, ir PCIe 5.0 x2 sąsajas, „990 EVO“ atitinka šiandieninių sistemų, palaikančių PCIe 4.0 M.2 lizdus, poreikius, o ateityje užtikrina suderinamumą su PCIe 5.0 sąsajomis.

Didesnis našumas, palyginti su ankstesne karta, ir greitesnė prieiga

„990 EVO“ pasižymi iki 43 % didesniu našumu, palyginti su ankstesniuoju modeliu – „970 EVO Plus“ SSD. Tai reiškia, kad pasiekti duomenis užtrunka beveik perpus trumpiau, todėl sutrumpėja įkrovimo laikas, o jūs galite pradėti daryti kitus darbus, naudodamiesi papildomu laiku. Šis diskas pasižymi iki 5000 megabaitų per sekundę (MB/s) nuosekliojo skaitymo ir iki 4200 MB/s rašymo sparta. Jo atsitiktinio skaitymo ir rašymo sparta taip pat padidinta – atitinkamai iki 700 tūkst. ir 800 tūkst. IOPS.

Naudojant „Host Memory Buffer“ (HMB) technologiją, tiesiogiai susietą su pagrindinio procesoriaus DRAM atmintimi, SSD gali pasiekti optimalų našumą net ir tada, kai nėra DRAM atminties. Atnaujinus ankstesnį pagrindinį SSD diską, galima greičiau įkelti žaidimus ir greičiau pasiekti didelius failus.

Didesnis energijos vartojimo efektyvumas ir išmanioji šilumos kontrolė

Lyginant su pirmtaku, „Samsung 990 EVO“ pasižymi iki 70 % geresniu energijos vartojimo efektyvumu, todėl galėsite ilgiau naudoti asmeninius ar nešiojamuosius kompiuterius, nesibaimindami, kad išsikraus akumuliatorius. Tai reiškia, kad galite ilgiau dirbti kavinėje ar patogiai įsitaisę ant sofos, nereikalaudami, kad šalia būtų elektros lizdas.

Be to, diskas palaiko „Modern Standby“ – kompiuterių etaloną, užtikrinantį, kad įrenginys gali greitai atsinaujinti iš miego režimo. Net jei esate įjungę mažos galios režimą, galite akimirksniu pažadinti įrenginį, kad nenutrūktų interneto ryšys ir būtų sklandžiai priimami pranešimai.

„990 EVO“ šilumą išsklaidanti etiketė veiksmingai reguliuoja šiluminę disko būklę, todėl operacijos gali nuolat vykti aukščiausiu lygiu, nepakenkiant disko ilgaamžiškumui.

„Samsung Magician“ programinės įrangos palaikymas

Programinė įranga „Samsung Magician“ siūlo „Samsung“ SSD optimizavimo įrankių rinkinį, užtikrinantį didesnį funkcionalumą. Galite supaprastinti duomenų perkėlimo procesą atnaujinant SSD diską be vargo ir saugiai. Be to, „Samsung Magician“ apsaugo vertingus duomenis, stebi disko būklę ir laiku pateikia programinės įrangos atnaujinimus, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti.

„990 EVO“ bus galima įsigyti už gamintojo siūlomą mažmeninę kainą (MSRP): 124,99 USD už 1 TB modelį ir 209,99 USD už 2 TB modelį.