Šnabždesiai apie „Vega“ puikų kainos spartos santykį

Per ateinantį mėnesį mums visiems tikrai pabos įvairiausi gandai susiję su „Vega“, kažkodėl tuo pasižymi kone kiekvienas AMD produktų išleidimas, o po per didelio susidomėjimo ir per didelių vilčių turėjimo paskui viskas pasibaigia nusivylimu.

Kad ir kaip ten būtų, gandų neišvengsime, ir naujausias iš „Bits And Chips“ sako, kad „Vega“ turės puikų kainos spartos santykį. Šios informacijos pirminis šaltinis, žinoma, lieka paslaptyje. Šiuo metu sunku pasakyti ar greičiausia „Vega“ sugebės aplenkti ar bent konkuruoti kaip lygus su lygiu su „GeForce GTX 1080 Ti“. Jei AMD tai nepavyks jiems beliks konkuruoti kaina. Bet nežinia kiek AMD turės erdvės mažesnei kainai dėl brangios HBM2 atminties ir didelio „Vega“ lusto. Nereikia pamiršti, kad „nVidia“ vos pajutusi grėsmę lengvai gali sumažinti savo produktų kainas ir tada vėl viskas apsivers.

Priminsime, kad „Vega“ išleidimas turi įvykti liepos gale – rugpjūčio pradžioje.