„Sony“ patvirtino naują „The Last of Us Part II“ išleidimo datą

Anksčiau šį mėnesį „Sony“ atidėjo „The Last of Us Part II“ žaidimo išleidimą, o kitos datos nepateikė. Visa tai įvyko dėl COVID-19 pandemijos, kuri daro įtaką net žaidimų kūrėjams. „Sony“ dabar jau gali pranešti naują „The Last of Us Part II“ išleidimo datą, tai įvyks birželio 19 dieną. Prieš tai buvo planuota žaidimą išleisti gegužės 29 dieną.

Kartu su „The Last of Us Part II“ buvo atidėtas ir „Ghost of Tsushima“ žaidimas. Pagal naują planą, „Ghost of Tsushima“ bus išleidžiamas liepos 17 dieną.

„The Last of Us Part II“ žaidimas yra skirtas tik PS4 konsolėms, nors daugelis jį norėtų pažaisti ir su asmeniniu kompiuteriu.