„Stadia“ įvesties laikas yra didesnis nei konsolių

Jau galime rasti išankstinių „Stadia“ žaidimų transliavimo paslaugos apžvalgų. Tai aktualu tiems, kurie galvoja apie „Stadia“ paslaugos naudojimą.

Kaip ir buvo galima tikėtis, bandant „Stadia“ buvo pastebėtas didesnis įvesties laikas nei to norėtume. „EuroGamer“ užfiksavo, kad transliuojant žaidimus įvesties laikas išauga 44-56 ms lyginant su konsolėmis. Žaidimus žaidžiant su 60 Hz atnaujinimo dažniu atsako laikas sukasi maždaug ties 144 ms. Palyginimui, „Xbox One X“ įvesties laikas yra 100 ms prie 30 kadrų per sekundę.

Jau seniau buvo aišku, kad „Stadia“ nebus tinkama šaudyklėms ar greito veiksmo žaidimams, bet žaidžiant vieno žaidėjo režimu dauguma žaidimų dar veiks patenkinamai. Suprantama, didelį įvesties laiką iš karto pastebės tie, kas turi galingus asmeninius kompiuterius su didelio atnaujinimo dažnio monitoriais, tad „Stadia“ bus tikrai skirtas ne visiems.