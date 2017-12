„Steam“ atsisako „Bitcoin“ apmokėjimo būdo

„Steam“ pranešė, kad jų klientai nuo šiandien nebegalės pirkti žaidimų už „Bitcoin“. Tikriausiai įdomu, kodėl kompanija taip pasielgė, kai „Bitcoin“ populiarumui, o gal tiksliau kainų augimui, nematyti galo.

O būtent „Bitcoin“ kainų augimas, arba tiksliau didelis kainų pokytis per trumpą laikotarpį, ir privertė „Steam“ atsisakyti tokio apmokėjimo būdo. Be to, pastaruoju metu norint atlikti pavedimą reikia sumokėti apie 20 JAV dolerių, o kai buvo įvestas toks apmokėjimo būdas pavedimas kainuodavo apie 20 centų. Kita problema, kurią mato „Steam“, yra labai didelis „Bitcoin“ nepastovumas. Seniau valiuta irgi keisdavo vertę, bet dabar tai vyksta kur kas didesniu mastu. Pasitaiko atveju, kad sumokėjus už žaidimą, ir laukiant kol įvyks pervedimas valiutos vertė pasikeičia žymiai. Atkeliavus „Bitcoin“ jų nebeužtenka norimam žaidimui įsigyti.

„Steam“ praneša, kad kai tik apmokėjimas „Bitcoin“ valiuta vėl bus protingas pasirinkimas, jis vėl bus svarstomas.