„Steam“ atskleidė 2023 metų planuojamų išpardavimų datas

„Valve“ atskleidė visų 2023 m. „Steam“ išpardavimų pradžios ir pabaigos datas. Bendrovė šį sąrašą pirmiausia paskelbė norėdama padėti kūrėjams planuoti savo akcijas, tačiau informacijos paviešinimas padės žaidėjams sužinoti, kada bus galima taupyti pinigus.

Pagrindiniai renginiai yra tradiciniai „Steam“ sezoniniai išpardavimai. Pirmiausia – pavasario išpardavimas, truksiantis nuo kovo 16 d. iki kovo 23 d. Vasaros išpardavimas prasideda birželio 29 d. ir baigiasi liepos 13 d. Rudens išpardavimas vyksta nuo lapkričio 21 iki 28 d., o žiemos išpardavimas – nuo gruodžio 21 iki 2024 m. sausio 4 d.

Bendrovė „Valve“ taip pat atskleidė būsimų „šventinių“ – išpardavimų, kurių tematika susijusi su tam tikrais žanrais – datas. Tarp jų – galvosūkių žaidimų išpardavimas, truksiantis nuo balandžio 24 d. iki gegužės 1 d., sporto žaidimų išpardavimas (nuo gegužės 15 d. iki gegužės 22 d.), sėlinimo žaidimų išpardavimas (nuo liepos 24 d. iki liepos 31 d.), vizualinių romanų išpardavimas (nuo rugpjūčio 7 d. iki rugpjūčio 14 d.), strateginių žaidimų išpardavimas (nuo rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 4 d.) ir šaudyklių išpardavimas (nuo rugsėjo 25 d. iki spalio 2 d.). Galiausiai nuo spalio 26 d. iki lapkričio 2 d. vyks įprastas Helovino siaubo žaidimų išpardavimas.

Šiuo metu „Steam“ vyksta paslaptingų žaidimų išpardavimas, kuris baigsis vasario 27 d. Jame numatytos didelės nuolaidos tokiems žaidimams kaip „Return of the Obra Dinn“ (10 USD), „AI: The Sominum Files“ (22 USD), „What Remains of Edith Finch“ (5 USD), „Danganronpa V3“ (16 USD) ir kt.