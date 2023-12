„Steam“ paskelbė geriausius 2023 m. „Steam“ žaidimus

„Steam“ paskelbė visą šių metų geriausių „Steam“ žaidimų sąrašą keliose kategorijose. Sąraše nėra daug didelių staigmenų, tačiau malonu matyti, kad į jį pateko ir keletas „Indie“ kūrėjų žaidimų. Kategorijos: „Geriausiai parduodami“, „Nauji leidiniai“, „Labiausiai žaidžiami“, „Ankstyvoji prieiga“, „Steam Deck“, „Valdiklis“ ir VR.

Į Geriausiai parduodamų žaidimų sąrašą pateko „Baldur’s Gate 3“, kuris taip pat yra Metų žaidimo nugalėtojas, „Hogwarts Legacy“, kuris šiais metais buvo labai populiarus, „DOTA 2“ ir „Counter Strike 2“, „Cyberpunk 2077“, „Starfield“, „Lost Ark“, „Call of Duty: Modern Warfare III“, „Apex Legends“, „PUBG Battlegrounds“, „Destiny 2“ ir „Sons of the Forest“. Į geriausių naujų leidinių kategoriją, kuri vertinama pagal bendrąsias pajamas, pateko „Armored Core VI: Fires of Rubicon“, „Cities: Skylines II“, „Resident Evil 4“, „Payday 3“, „Remnant II“, „Star Wars Jedi: Survivor“, FC 24, taip pat keletas žaidimų, kurie taip pat yra geriausiai parduodami, pavyzdžiui, „Starfield“, „Baldur’s Gate 3“, „Hogwarts Legacy“ ir „Sons of the Forest“.

Daugiausiai žaidėjų vienu metu turinčių žaidėjų kategorijoje dominuoja nemokami žaidimai, tokie kaip „Destiny 2“, „Lost Ark“, „Apex Legends“, „DOTA 2“, „PUBG Battlegrounds“ ir „Counter Strike 2“, tačiau čia taip pat yra „Starfield“, „Hogwarts Legacy“, „Baldur’s Gate 3“ ir „Sons of the Forest“. Visi šie žaidimai turi daugiau nei 300 tūkst. žaidėjų. Taip pat yra keletas žaidimų, kuriems gerai sekėsi ankstyvojoje prieigoje, įskaitant „Everspace 2“, „Baldur’s Gate 3“, „Wartales“ ir kitus.

Gana įdomi yra „Steam Deck“ kategorija, kurioje, vertinant pagal kasdienių aktyvių žaidėjų skaičių, yra keletas gerai pažįstamų ir populiarių žaidimų, tokių kaip „Starfield“, „Baldur’s Gate 3“, „Resident Evil 4“, „Elden Ring“, „Hogwarts Legacy“, „Witcher 3: Wild Hunt“ ir „Cyberpunk 2077“, taip pat sąraše yra „Half-Life“ ir „Skyrim“ – puikūs žaidimai, kurie vėl išpopuliarėjo „Steam Deck“ dėka.

VR sąraše yra „Half-Life Alyx“, „Skyrim VR“, „Pavlov“, „Ghosts of Tabor“, „Beat Sabre“, „VTOL VR“ ir keletas kitų žaidimų.

Likusius visų kategorijų žaidimus galite peržiūrėti „Steam“ parduotuvėje.