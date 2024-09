„Steam“ platformoje „Windows 11“ naudotojų skaičius perkopė 50 % ribą

Naujausia „Steam“ techninės ir programinės įrangos statistika atskleidė reikšmingą žaidėjų operacinių sistemų kraštovaizdžio pokytį: „Windows 11“ įgijo 3,36 % dalį tarp „Windows“ operacinių sistemų ir 2024 m. rugpjūtį pagaliau peržengė 50 % ribą – dabar ji siekia 50,81 %. Ši riba yra reikšmingas pasiekimas, atsižvelgiant į tai, kad vos prieš mėnesį šios operacinės sistemos populiarumas buvo sumažėjęs. Staigų „Windows 11“ diegimo šuolį galima paaiškinti tuo, kad naudotojai perėjo iš „Windows 10“, kuri per tą patį laikotarpį prarado 3,29 % naudotojų. Be to, nemažai naudotojų, naudojančių senesnes „Windows“ versijas, pavyzdžiui, 8.1 ir 7, taip pat perėjo prie „Windows 11“.

Nepaisant didėjančio „Windows 11“ populiarumo, „Windows 10“ išlieka su didele pyrago dalimi – 48,66 % „Steam“ naudotojų vis dar teikia pirmenybę senesnei operacinei sistemai. Jos sėkmę galima paaiškinti stabilumu ir suderinamumu su įvairiais žaidimais ir technine įranga.

Tačiau 2025 m. spalio 14 d. „Microsoft“ nutrauks „Windows 10“ saugumo atnaujinimus ir techninį palaikymą, todėl artimiausiu metu naudotojai turės priverstinai svarstyti galimybę atsinaujinti į Artėjant galutiniam „Windows 10“ palaikymo terminui, tikėtina, kad vis daugiau naudotojų pereis prie „Windows 11“.